«Αν αργήσεις ένα λεπτό, θα κάτσεις έξτρα μια ώρα»: Η ανακοίνωση από γραφείο που εξόργισε το Reddit

Κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο Reddit η φωτογραφία ενός τυπικού, λευκού χαρτιού Α4, κολλημένου στον τοίχο κάποιου γραφείου. Είναι από εκείνα τα χαρτιά που συνήθως σε ενημερώνουν να μην πετάς τον καφέ σου στον νεροχύτη, μόνο που το συγκεκριμένο αποτελεί ορφανό μνημείο εργασιακής δυστοπίας.

Γράφει:

«Για κάθε λεπτό που το διάλειμμά σας για μεσημεριανό ξεπερνά τα 30 λεπτά, θα χρωστάτε στην εταιρεία 60 λεπτά απλήρωτου focus time μετά τις 6:00 μ.μ.

Για παράδειγμα, ένα μεσημεριανό 31 λεπτών σημαίνει ότι φεύγετε από το γραφείο στις 7:00 μ.μ.

Φάτε πιο γρήγορα».

Ανακοίνωση σε γραφείο. | Reddit / @r/interesting



Αυτό το χαρτί δεν γράφτηκε από manager, αλλά ποντάρω πως γράφτηκε από έναν μικροαστό Καλιγούλα με πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ο Μισέλ Φουκώ θα έκανε πάρτι με αυτό το Α4. Ο στόχος του manager δεν είναι να κερδίσει η εταιρεία μια ώρα δουλειάς (κανείς δεν παρήγαγε ποτέ τίποτα της προκοπής στις 19:40 το βράδυ επειδή τον τιμώρησαν), αλλά να εμπεδώσεις το εξής απλό, ακόμα και η βιολογική σου συντήρηση αποτελεί παραχώρηση του «αφεντικού».

Ελλάδα μου, εσύ;

Και κάπου εδώ, ο μέσος Έλληνας, κάνει ένα χλιαρό, συγκαταβατικό «τς τς τς, κοίτα τι τραβάνε οι άνθρωποι» και ρουφάει μια γουλιά φρέντο εσπρέσο, ξεχνώντας ότι το δικό του Α4 δεν είναι κολλημένο στον τοίχο. Είναι ψηφισμένο σε ΦΕΚ.

Που το 8ωρο στην Ελλάδα είναι «8 με 5» γιατί το μισάωρο του φαγητού «δεν πιάνεται στη βάρδια».

Γι' αυτό, την επόμενη φορά που θα δείτε ένα τέτοιο χαρτί, ή την επόμενη φορά που το εγχώριο HR σάς στείλει email για «Mandatory Pizza Friday στο γραφείο», μην επικαλεστείτε την Επιθεώρηση Εργασίας.

Κάντε κάτι πολύ πιο ριζοσπαστικό. Μασήστε αργά. Μασήστε επιδεικτικά, με ιερατική προσήλωση.

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Τα σχόλια που μας κέρδισαν

«Αυτό δεν είναι παράνομο;»

Μας φάνηκε απλά μια σωστή απορία.

«Δουλεύω και τρώω ταυτόχρονα. Δεν παίρνω καν διάλειμμα για γεύμα»

Μπορεί και να δουλεύει κάπου στην Ελλάδα.

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by u/Positive_Actuary_282 from discussion

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