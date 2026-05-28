Αρμενία: Ωμή παρέμβαση Τραμπ στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουνίου

Ωμή παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στα εσωτερικά της Αρμενία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε χθες Τετάρτη μέσω Truth Social την «απόλυτη» υποστήριξή του στον πρωθυπουργό της χώρας Νικόλ Πασινιάν ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουνίου στη χώρα του Καυκάσου η οποία, τα τελευταία χρόνια, παίρνει τις αποστάσεις της από τη Μόσχα και επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Δύση.
Υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησής του στο σχέδιο δημιουργίας διαδρόμου, σιδηροδρομικού και οδικού, στην περιοχή, ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την «πλήρη και απόλυτη» υποστήριξή του στον κ. Πασινιάν, πληκτρολογώντας και τα δύο επίθετα με κεφαλαία γράμματα, προτού τον προτρέψει να «ξαναδώσει στην Αρμενία το μεγαλείο της» - «Make (Armenia) Great Again (MAGA!)», όπως έγραψε, παραλλάσσοντας το γνωστό σύνθημά του.
- Δημοσκόπηση RealPolls: Τα ποσοστά των κομμάτων Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιοι καταγράφουν μεγάλες απώλειες
- «Στο τελευταίο κύμα σ' έχασα από δίπλα μου»: Το σπαρακτικό αντίο του Τραϊανού Δέλλα στη Γωγώ Μαστροκώστα
- Δημήτρης Φιλιππίδης για τον πατέρα του: «Ακόμη και σήμερα δεν τον αναγνωρίζω – Σκέφτηκα να τον παρατήσω»
- ΕΛΑΣ: Οι εκπρόσωποι Τύπου του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα - Αναλυτικά βιογραφικά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.