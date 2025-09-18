Αστεία απόφαση Τραμπ: Χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» το... Antifa κίνημα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το Antifa κίνημα, μολονότι πρόκειται για γενικό κι αόριστο όρο που αφορά ανθρώπους που έχουν αντιφασιστική δράση ή απλά αντιφασιστικές απόψεις σε ολόκληρο τον πλανήτη, μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ.

«Με ικανοποίηση ενημερώνω τους πολλούς μας πατριώτες στις ΗΠΑ ότι χαρακτηρίζω το ''Antifa'', άρρωστη, επικίνδυνη καταστροφή της ριζοσπαστικής αριστεράς, τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας ιδίως τους χαρακτηρισμούς με κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

«Θα απευθύνω επίσης σθεναρή σύσταση αυτοί που χρηματοδοτούν το ''Antifa'' να αντιμετωπίσουν εξονυχιστική έρευνα σύμφωνα με τις πιο αυστηρές νομικές πρακτικές και με τους πιο αυστηρούς κανόνες», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στη Βρετανία για επίσημη επίσκεψη.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας την πρόθεσή του να πατάξει αυτή που χαρακτήρισε «εσωτερική τρομοκρατία» της αριστεράς μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο ύποπτος για τη δολοφονία, παρουσιάζεται από μεγάλο μέρος της δεξιάς ως δολοφόνος της «άκρας αριστεράς», παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά μέχρι στιγμής και ίσα – ίσα υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ακριβώς το αντίθετο: Ότι δηλαδή ο ύποπτος μεγαλωμένος σε συντηρητικό περιβάλλον με γονείς οπαδούς του ρεπουμπλικανικού κόμματος και υπέρμαχους της οπλοχρησίας.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Τρίτη από τις αρχές, που ζητούν να επιβληθεί στον 22χρονο η θανατική ποινή.

Μορφή της αμερικανικής ακροδεξιάς, ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος πάνω απ’ όλα στη νεολαία, ενώ υπερασπιζόταν και διέδιδε τις ιδέες του, εθνικιστικές, χριστιανικές και παραδοσιοκρατικές ως προς την οικογένεια.