Axios: Το Ισραήλ συζητά με τη Συρία πρόταση για νέα διμερή συμφωνία ασφαλείας

Πρόταση για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας ασφαλείας που έχει υποβάλει η κυβέρνηση του Ισραήλ στη Συρία. Τα σενάρια υπάρχουν εδώ και μήνες και σήμερα πρόκειται να συζητηθεί σήμερα σε επίπεδο υπουργών στο Λονδίνο.

Όπως κάνει φνωστό το Axios, ισραηλινή πρόταση είναι βασισμένη στη συμφωνία ειρήνης με τη Αίγυπτο (1979), ωστόσο περιλαμβάνει «μαξιμαλιστικές» αξιώσεις από την ισραηλινή πλευρά, ιδίως επέκταση των λεγόμενων ουδέτερων ζωνών στα σύνορά τους, κατά το ρεπορτάζ.

Οι δυο κυβερνήσεις διεξάγουν τους τελευταίους μήνες διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, παρότι από τεχνική άποψη οι δυο χώρες παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.

Πηγή: Axios