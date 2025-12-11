Axios: O Τραμπ θα διορίσει Αμερικανό απεσταλμένο για να ηγηθεί της ανοικοδόμησης της Γάζας

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει στο πλαίσιο ανοικοδόμησης της κατεστραμμένης, από τον πολέμο, Γάζας να στείλει έναν Αμερικανό στρατηγό για να διοικήσει τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), όπως ανέφεραν δύο Αμερικάνοι αξιωματούχοι και δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Η κίνηση αυτή αυξάνει σημαντικά την ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της περιοχής, που πρόκειται για το μεγαλύτερο πολιτικο-στρατιωτικό πρόγραμμα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα αποτελέσει την ηγεσία της ISF και ότι ο διορισμένος στρατηγός είναι «πολύ σοβαρός άνθρωπος», με τον οποίο ο ίδιος γνωρίζεται προσωπικά.

Το γεγονός ότι θα ηγηθεί στη δύναμη Αμερικανός στρατηγός αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του Ισραήλ στη λειτουργία της ISF σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Παρά την αυξημένη αμερικανική συμμετοχή, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ξεκαθάρισαν ότι δεν θα υπάρξουν Αμερικανοί στρατιώτες στο έδαφος της Γάζας.

Πώς θα λειτουργήσει η ISF

Όπως αναφέρει ο Αxios η ISF θα ξεκινήσει ο έργο του με το που τεθεί σε λειτουργία το προτεινόμενο νέο διοικητικό πλαίσιο της περιοχής, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές του 2026.

Η λειτουργία της ISF θα βασιστεί στον συντονισμό της με ένα νέο τεχνοκρατικό παλαιστινιακό κυβερνητικό σχήμα, ενώ πρώην απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή, ο Νικόλαι Μλάντενοφ, επικρατεί ως πιθανός εκπρόσωπος του Board of Peace στο έδαφος της Γάζας.

Η Ομοσπονδιακή Πλατφόρμα των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση της Γάζας έχει ήδη προσκαλέσει χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία να συμμετάσχουν στον πίνακα ειρήνης, ενώ Ινδονησία, Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία και Αίγυπτος έχουν εκφράσει προθυμία για συμμετοχή στρατιωτικών στη δύναμη ISF.

Ωστόσο, η εφαρμογή της συμφωνίας αντιμετωπίζει και προκλήσεις καθώς πολλές χώρες εκφράζουν την ανησυχία τους για το αν η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί οικειοθελώς και ζητούν ξεκάθαρους κανόνες της εμπλοκής της ISF.

Αμερικανικοί αξιωματούχοι τόνισαν σε Ευρωπαίους διπλωμάτες ότι η απόσυρση του Ισραηλινού στρατού από τα υπόλοιπα κατεχόμενα εδάφη της Γάζας θα εξαρτηθεί από την ετοιμότητα των διεθνών δυνάμεων να συμμετάσχουν στη δύναμη ISF.

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας για εκεχειρία προβλέπει μεγαλύτερη απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων, ανάπτυξη της ISF και εφαρμογή νέας διοικητικής δομής, με στόχο την αποφυγή νέας κλιμάκωσης της βίας.