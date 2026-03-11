Axios: Πέντε σενάρια για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν στη Μέση Ανατολή

Η σύγκρουση με το Ιράν εξελίσσεται με αντικρουόμενα μηνύματα από τον Ντόναλντ Τραμπ και το ίδιο το Πεντάγωνο, αφήνοντας συμμάχους, αγορές και νομοθέτες να προσπαθούν να καταλάβουν πώς ή πότε θα τελειώσει ο πόλεμος.

Η αβεβαιότητα έχει σημαντικές επιπτώσεις, καθώς κάθε εβδομάδα χωρίς λύση επιβαρύνει την οικονομία και αυξάνει την αστάθεια διεθνώς, ανεβάζοντας παράλληλα το πολιτικό κόστος για τον Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Αντικρουόμενα μηνύματα

Ο Τραμπ δήλωσε σε Ρεπουμπλικανούς σε ετήσια συνάντηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο, αλλά δεν έχουν κερδίσει αρκετά», ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είπε στο CBS News ότι ο πόλεμος είναι «σχεδόν ολοκληρωμένος».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε ότι «η Τρίτη θα είναι η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων μέχρι τώρα».

Πέντε πιθανά σενάρια για το τέλος του πολέμου

1. Διαπραγματευμένη κατάπαυση πυρός και νέα πυρηνική συμφωνία

Ένας από τους βασικούς στόχους του Τραμπ από την έναρξη της επιχείρησης «Operation Epic Fury» ήταν ο τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν πραγματοποιήσει τρεις γύρους έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, όμως οι Αμερικανοί αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Τεχεράνη δεν ήταν έτοιμη για συμφωνία. Παρότι ο Τραμπ δήλωσε ότι νέες συνομιλίες είναι «πιθανές», εμφανίστηκε απογοητευμένος από την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη.

2. Το «μοντέλο της Βενεζουέλας»

Ο Τραμπ έχει αναφερθεί στη Βενεζουέλα ως πιθανό πρότυπο. Εκεί οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και συνεργάστηκαν με τη διάδοχό του, την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες.

Ωστόσο ειδικοί τονίζουν ότι το πολιτικό σύστημα του Ιράν είναι πολύ πιο σύνθετο και βαθιά ριζωμένο, έχοντας επιβιώσει δεκαετίες κυρώσεων και εσωτερικών κρίσεων.

3. Λαϊκή εξέγερση και κατάρρευση του καθεστώτος

Ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ, η οικονομική κρίση και οι μεγάλες διαδηλώσεις έχουν αυξήσει τα σενάρια κατάρρευσης του καθεστώτος.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι επιθέσεις δημιουργούν «τις συνθήκες για να πάρει ο ιρανικός λαός το μέλλον στα χέρια του».

Ωστόσο η αντιπολίτευση δεν έχει ενιαία ηγεσία. Μεταξύ των γνωστών προσώπων είναι ο εξόριστος διάδοχος του θρόνου Ρεζά Παχλαβί.

4. Επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για το πυρηνικό απόθεμα

Ένα ακόμη σενάριο είναι η αποστολή ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν για να καταστρέψουν ή να καταλάβουν τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Μια τέτοια επιχείρηση θα εξουδετέρωνε τον πυρηνικό κίνδυνο χωρίς πολιτική συμφωνία, αλλά θα απαιτούσε στρατιωτική παρουσία στο έδαφος ενώ το Ιράν εξακολουθεί να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους.

5. Ο Τραμπ κηρύσσει «νίκη» και αποχωρεί

Σε αυτό το σενάριο ο Τραμπ θα μπορούσε να ανακοινώσει ότι οι πυραυλικές και μη επανδρωμένες δυνατότητες του Ιράν έχουν αποδυναμωθεί αρκετά και να τερματίσει την επιχείρηση.

Οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε ένα γρήγορο τέλος, καθώς η οικονομική πίεση στις ΗΠΑ αυξάνεται. Ωστόσο μια τέτοια απόφαση θα απαιτούσε και τη συναίνεση του Ισραήλ, το οποίο έχει δηλώσει ότι θα εξαλείψει οριστικά την πυρηνική απειλή του Ιράν ακόμη και μονομερώς.

Ο πόλεμος στο Ιράν ξεκίνησε σχεδόν αιφνιδιαστικά και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τελειώσει το ίδιο απρόβλεπτα, αναφέρει το Axios στην ανάλυσή του.