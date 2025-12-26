Axios: Την Κυριακή η συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ

Σύμφωνα με το Axios, η συνάντηση του Βολοντίιμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ «έκλεισε» για αυτή την Κυριακή (28/12).

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο», ανήρτησε στο X ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ραβίντ ο οποίος επικαλείται πληροφορία ουκρανού αξιωματούχου.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Υπενθυνμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε τι έχει συμφωνήσει σε συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στο άμεσο μέλλον, μετά από εβδομάδες εντατικών διπλωματικών επαφών με στόχο την προώθηση λύσης για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ζελένσκι: «Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά»

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ζελένσκι υπογράμμισε την ανάγκη συνεχούς κινητοποίησης και άμεσης προόδου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ενημερώθηκε από τον υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ σχετικά με τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά, επισημαίνοντας πως το Κίεβο δεν αφήνει «ούτε μια μέρα» να πάει χαμένη.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή του: «Ο Ρουστέμ Ουμέροφ έδωσε αναφορά για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!».

Η επικείμενη συνάντηση αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο στις προσπάθειες της Ουκρανίας να εξασφαλίσει περαιτέρω διεθνή στήριξη και να επιταχύνει τις διαδικασίες για μια βιώσιμη ειρηνευτική λύση.