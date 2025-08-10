Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που καταγράφονται από την Αυστραλία και το Νησί των Χριστουγέννων, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η «κόκκινη εισβολή», όπως τη χαρακτηρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, δηλαδή η μαζική «μετανάστευση» κόκκινων καβουριών.

Στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης κυκλοφορούν εντυπωσιακά βίντεο που δείχνουν εκατομμύρια καβούρια να καλύπτουν δρόμους, μονοπάτια και ακόμη και αυλές σπιτιών στο Νησί των Χριστουγέννων, ενώ χρήστες κάνουν λόγο για πολύ όμορφες εικόνες και για «τη φύση στο μεγαλείο της».

🦀 Red Invasion on Christmas Island



In Australia’s Christmas Island, the mass migration of red land crabs has begun.



Spectacular footage is spreading on social media, showing millions of crustaceans covering roads, trails, and even house yards. pic.twitter.com/EA2xIWSZDX — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2025

Αυστραλία: Τι είναι η «κόκκινη εισβολή» από καβούρια

Συνήθως, η μετανάστευση ξεκινά, όπως αναφέρει το «Εθνικό Πάρκο του Νησιού των Χριστουγέννων», με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Αυτό συμβαίνει συνήθως τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, αλλά μερικές φορές μπορεί να καθυστερήσει μέχρι τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο.

Τα κόκκινα καβούρια σε όλο το νησί εγκαταλείπουν τα σπίτια τους -ταυτόχρονα- και αρχίζουν να βαδίζουν προς τον ωκεανό για να ζευγαρώσουν και να γεννήσουν. Τα αρσενικά καβούρια οδηγούν τη μετανάστευση και τα θηλυκά τα ακολουθούν στην πορεία.

Ο ακριβής χρόνος και η ταχύτητα της μετανάστευσης καθορίζονται από τη φάση της σελήνης. Τα κόκκινα καβούρια γεννούν πάντα πριν από την αυγή, κατά τη διάρκεια της παλίρροιας που υποχωρεί, κατά το τελευταίο τέταρτο της σελήνης. Είναι απίστευτο, αλλά ξέρουν ακριβώς πότε να εγκαταλείψουν τις φωλιές τους για να προλάβουν αυτή τη σεληνιακή ημερομηνία.

Ωστόσο, επειδή τα καβούρια περιμένουν μέχρι την πρώτη βροχή για να ξεκινήσουν το ταξίδι τους, μερικές φορές πρέπει να βιαστούν. Αν οι βροχές έρθουν κοντά στην ιδανική ημερομηνία ωοτοκίας, θα κινηθούν γρήγορα. Αλλά αν η βροχή έρθει νωρίς, μπορεί να πάρουν το χρόνο τους, σταματώντας για να φάνε και να πιουν στο δρόμο τους προς την ακτή.

Αν αρχίσει να βρέχει πολύ αργά για να προλάβουν την ημερομηνία ωοτοκίας, μερικά καβούρια θα μείνουν στις φωλιές τους και θα μεταναστεύσουν τον επόμενο μήνα.

Με πληροφορίες από Nexta και Christmas Island National Park