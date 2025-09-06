Αυστραλία: Έλληνας ο άνδρας που πέθανε από επίθεση καρχαρία

Τραγικό θάνατο βρήκε ο Ελληνοαυστραλός σέρφερ Μερκούρης Ψυλλάκης (Mercury Psillakis), έπειτα από επίθεση καρχαρία στην παραλία Long Reef του Σίδνεϊ, σοκάροντας την τοπική κοινωνία και την ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας.

Η θανατηφόρα επίθεση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 6 Σεπτεμβρίου 2025, γύρω στις 10:00 π.μ., όταν ο 52χρονος σέρφερ, πατέρας ενός παιδιού, βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή, κάνοντας σερφ με φίλους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο καρχαρίας του προκάλεσε βαριά τραύματα, με αποτέλεσμα να υποκύψει μέσα σε λίγα λεπτά, παρά τις προσπάθειες άλλων σέρφερ να τον βγάλουν από το νερό και να του προσφέρουν βοήθεια.

Ο επιθεωρητής της αστυνομίας, Στιούαρτ Τόμσον, δήλωσε πως ο άτυχος άνδρας υπέστη βαρύτατα τραύματα και έχασε πολύ αίμα πριν καταλήξει επί τόπου. Η ιστιοσανίδα του εντοπίστηκε σε δύο κομμάτια, τα οποία κατασχέθηκαν για εξέταση. Οι αρχές δεν έχουν ακόμα ταυτοποιήσει το είδος του καρχαρία που ευθύνεται για την επίθεση.

Το περιστατικό είναι το πρώτο θανατηφόρο από καρχαρία στην περιοχή του Σίδνεϊ εδώ και περισσότερο από τριάμισι χρόνια. Η προηγούμενη επίθεση είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ένας 35χρονος Βρετανός εκπαιδευτής καταδύσεων έχασε τη ζωή του στο Little Bay.

Αυστραλία: Θρήνος στην ομογένεια

Η είδηση του θανάτου του Μερκούρη Ψυλλάκη βύθισε στο πένθος την ελληνική κοινότητα του Dee Why, στα βόρεια προάστια του Σίδνεϊ, όπου ζούσε για δεκαετίες. Ο Ψυλλάκης και ο δίδυμος αδελφός του, Μάικ, ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί και γνωστοί στην περιοχή, έχοντας μεγαλώσει εκεί από παιδιά, όταν οι γονείς τους μετανάστευσαν από την Ελλάδα το 1962.

Οι δύο αδελφοί ήταν αφοσιωμένοι στο σερφ, με τον Μάικ να διατηρεί δική του επιχείρηση κατασκευής σανίδων, ενώ και οι δύο ήταν ενεργά μέλη του συλλόγου Long Reef Boardriders Association. Ο Mercury είχε αναδειχθεί πρωταθλητής του συλλόγου το 1994 και ο Μάικ το 1999.

Η απώλειά του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση, με φίλους και μέλη της κοινότητας να συγκεντρώνονται στην παραλία για να τιμήσουν τη μνήμη του. Πολλοί έδωσαν το «παρών» με δάκρυα στα μάτια, αγκαλιασμένοι και συντετριμμένοι, λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω τη σύζυγό του, τη μικρή του κόρη και τον αδελφό του. Όπως σημειώνουν τοπικά μέσα, πρόσφατα είχε οργανώσει ένα συμβολικό «paddle out» στη μνήμη ενός παλιού σέρφερ που είχε φύγει από τη ζωή, δείχνοντας τη βαθιά του σύνδεση με τη θάλασσα και την κοινότητα των σέρφερ.

Μέτρα ασφαλείας στις παραλίες

Μετά το περιστατικό, οι αρχές προχώρησαν στο προσωρινό κλείσιμο αρκετών παραλιών στα βόρεια προάστια του Σίδνεϊ, ενώ γίνονται προσπάθειες εντοπισμού του καρχαρία. Δυνάμεις θαλάσσιας επιτήρησης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, με στόχο την πρόληψη νέων επιθέσεων.

Ο θάνατος του Μερκούρη Ψυλλάκη υπενθυμίζει τον κίνδυνο που εξακολουθούν να διατρέχουν οι σέρφερ και οι λουόμενοι στα αυστραλιανά νερά, παρά τα εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται κάθε χρόνο.