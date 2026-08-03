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Αυστραλία: Κτίριο κατέρρευσε στο Σίδνεϊ - Σε κρίσιμη κατάσταση δύο άτομα

Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από κατάρρευση κτιρίου στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία. Οι πρώτες εικόνες από το συμβάν.

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Αυστραλία
Κτίριο κατέρρευσε στο Σίδνεϊ | The Daily Telegraph - Χ
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Δύο άτομα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την κατάρρευση κτιρίου σε εργοτάξιο δίπλα σε πρατήριο καυσίμων στο κέντρο του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία σήμερα (3/8). 

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν για την κατάρρευση στο Ultimo λίγο πριν τις 11 π.μ. τη Δευτέρα και έφτασαν για να διαπιστώσουν ότι ένας τοίχος και μια στέγη είχαν καταρρεύσει πάνω σε κοντινά αυτοκίνητα.

Ένας άνδρας περίπου 60 ετών και ένας άνδρας περίπου 30 ετών ανασύρθηκαν από τα ερείπια και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με το ABC NEWS. 

Ο ένας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο St Vincent's του Σίδνεϊ, ενώ ο άλλος στο Νοσοκομείο Royal Prince Alfred. Πέντε άλλοι αξιολογήθηκαν από παραϊατρικό προσωπικό, αλλά δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

 

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