Αυστρία: «Τον θεωρούσαμε μέλος της οικογένειας» - Τι λένε οι αθλήτριες για τον διαιτητή που τις φωτογράφιζε κρυφά

Σάλος έχει δημιουργηθεί με τον διαιτητή που κίθηκε ένοχος για τη λήψη κρυφών φωτογραφιών και βίντεο στα γυναικεία αποδυτήρια στην Αυστρία και ομόφωνα οι αθλήτριες δηλώνουν ότι είναι μικρή η ποινή που το επιβλήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι, καταδικάστηκε σε επτάμηνη φυλάκιση με αναστολή και σε πρόστιμο 1.200 ευρώ ενώ πρέπει να αποζημιώσει με 625 ευρώ το κάθε θύμα.

Η ποινή επιβλήθηκε στο περιφερειακό δικαστήριο του Φέλντκιρχ της Αυστρίας, με τον δικαστή να λέει ότι έχει τεράστια διαφορά «αν κάποιος κοιτάζει εικόνες ή τις δημιουργεί ο ίδιος». Ο κατηγορούμενος αποδέχτηκε την ποινή, αλλά ο εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει έφεση.

Η Ελένη Ρίτμαν, η οποία τώρα παίζει για την Εβιάν στη Γαλλία, αλλά προηγουμένως εκπροσώπησε την Άλταχ, εξοργίστηκε με την ποινή. «Αυτό με αφήνει άφωνη», είπε σε μια ανάρτηση στο Instagram. «Ο δράστης δεν ήταν μόνο ένας διαιτητής υψηλού επιπέδου στην Ελβετία, αλλά και ένας διαιτητής στην Άλταχ. Και εκεί βιντεοσκόπησε παίκτες, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων. Στη συνέχεια αναρωτιέμαι, είναι αυτή μια κατάλληλη τιμωρία;

Αναρωτιέμαι επίσης, λειτουργεί μια τέτοια τιμωρία ως αποτρεπτικό παράγοντα για τους άλλους; Νιώθαμε ασφαλείς στα αποδυτήρια μας και αυτό έβλαπτε την ιδιωτικότητά μας τόσο άσχημα που κάποιοι από εμάς δεν νιώθουμε ασφαλείς στα δημόσια ντους ούτε τώρα. Για μένα αυτό δεν είναι αρκετά ισχυρό σημάδι για κάτι που δεν είναι ανεκτό στην κοινωνία μας. Η ετυμηγορία δεν είναι τελεσίδικη, καθώς ο εισαγγελέας ζήτησε επιπλέον χρόνο για να εξετάσει την έφεση».

Ο άνδρας εργαζόταν στον σύλλογο, ο οποίος αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία της Αυστρίας, μεταξύ 2020 και 2025. Περίπου 30 παίκτριες αναγνωρίστηκαν στις ηχογραφήσεις και τις φωτογραφίες, σύμφωνα με τον εισαγγελέα. Σύμφωνα με τον Guardian, κατά τη διάρκεια της δίκης, διαβάστηκε μια δήλωση των θυμάτων, η οποία ανέφερε: «Είμαστε νεαρές γυναίκες, εν μέρει ακόμα νεαρά κορίτσια. Αυτό που συνέβη μας τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια. Για χρόνια μας έλεγε ότι τα αποδυτήρια ήταν το σπίτι μας, αλλά αυτό το σπίτι καταστράφηκε στη συνέχεια από κάποιον που θεωρούσαμε μέλος αυτής της οικογένειας».