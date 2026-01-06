Αυτές είναι οι καλύτερες θέσεις στο αεροπλάνο σύμφωνα με τους ειδικούς

Η χρυσή εποχή των αεροπορικών ταξιδιών μοιάζει πια πολύ μακρινή. Τότε οι επιβάτες ταξίδευαν ντυμένοι με κομψά ρούχα μέσα σε αεροπλάνα που διέθεταν πολυτελή καθίσματα.

Ωστόσο, στις μέρες μας τα θετικά είναι άλλα, όπως η ευκολία ανθρώπων όλων των ηλικιών να κλείνουν εισιτήρια για πολλούς και διαφορετικούς προορισμούς στον κόσμο αλλά και οι άπειρες επιλογές σε αεροπορικές εταιρείες.

Ακόμα κι αν επιλέγετε να ταξιδεύετε στην οικονομική θέση, σύμφωνα με τους ταξιδιώτες του Conde Nast Traveller υπάρχουν κρυφά προνόμια που μπορούν να κάνουν την πτήση σας πιο ευχάριστη.

