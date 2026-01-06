Αυτές είναι οι καλύτερες θέσεις στο αεροπλάνο σύμφωνα με τους ειδικούς

Η χρυσή εποχή των αεροπορικών ταξιδιών μοιάζει πια πολύ μακρινή. Τότε οι επιβάτες ταξίδευαν ντυμένοι με κομψά ρούχα μέσα σε αεροπλάνα που διέθεταν πολυτελή καθίσματα.
Ωστόσο, στις μέρες μας τα θετικά είναι άλλα, όπως η ευκολία ανθρώπων όλων των ηλικιών να κλείνουν εισιτήρια για πολλούς και διαφορετικούς προορισμούς στον κόσμο αλλά και οι άπειρες επιλογές σε αεροπορικές εταιρείες.
Ακόμα κι αν επιλέγετε να ταξιδεύετε στην οικονομική θέση, σύμφωνα με τους ταξιδιώτες του Conde Nast Traveller υπάρχουν κρυφά προνόμια που μπορούν να κάνουν την πτήση σας πιο ευχάριστη.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Μαρία Καρυστιανού: Ανακοίνωσε επίσημα την ίδρυση κόμματος - «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ»
- Ξέσπασε ο Λιάγκας για Βαρουφάκη: «Μάλλον είμαι εγώ ηλίθιος και οπισθοδρομικός, εσύ είσαι ο μοντέρνος»
- Η Μεγάλη Χίμαιρα: Δίχασαν οι έντονες ερωτικές σκηνές και η Όλγα Μαρκάτου «έκρινε» ξανά
- Αυτό είναι το μεγαλύτερο τούνελ στον κόσμο: Κοστίζει πάνω από 8 δισ. και συνδέει δύο ευρωπαϊκές πόλεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.