Μενού

Αυτές είναι οι καλύτερες θέσεις στο αεροπλάνο σύμφωνα με τους ειδικούς

Υπάρχουν μερικά tips ώστε να κλείσετε τις κατάλληλες θέσεις στο αεροπλάνο σε μικρά και μεγάλα ταξίδια, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Reader symbol
Newsroom
Αεροπλάνο
Αεροπλάνο | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Η χρυσή εποχή των αεροπορικών ταξιδιών μοιάζει πια πολύ μακρινή. Τότε οι επιβάτες ταξίδευαν ντυμένοι με κομψά ρούχα μέσα σε αεροπλάνα που διέθεταν πολυτελή καθίσματα.

Ωστόσο, στις μέρες μας τα θετικά είναι άλλα, όπως η ευκολία ανθρώπων όλων των ηλικιών να κλείνουν εισιτήρια για πολλούς και διαφορετικούς προορισμούς στον κόσμο αλλά και οι άπειρες επιλογές σε αεροπορικές εταιρείες.

Ακόμα κι αν επιλέγετε να ταξιδεύετε στην οικονομική θέση, σύμφωνα με τους ταξιδιώτες του Conde Nast Traveller υπάρχουν κρυφά προνόμια που μπορούν να κάνουν την πτήση σας πιο ευχάριστη.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ