Αυτό είναι το αφεντικό «Άγιος Βασίλης»: Χαρίζει Range Rover και ταξίδια στους υπαλλήλους του

Ένας εργοδότης που όλοι θα ήθελαν, είναι εκείνος που δίνει δώρα για τα Χριστούγεννα από ένα αυτοκίνητο μέχρι κινητά και προϊόντα της Apple.

Ο 26χρονος Benjy Leslie, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Connect Management, πιστεύει ότι «η δημιουργία του σωστού εργασιακού περιβάλλοντος βοηθά τους ανθρώπους να εξελιχθούν» και φροντίζει να το αποδεικνύει έμπρακτα στους εργαζομένους του.

Στην περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα, διοργανώνει το λεγόμενο «κίνητρο Santa Leslie», στο πλαίσιο του οποίου ο εργαζόμενος και ο πωλητής της ημέρας έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ένα δώρο. Τα δώρα κυμαίνονται από ταξίδια, όπως ένα ταξίδι στη Βαρκελώνη, έως ένα Range Rover Evoque αξίας 44.000 λιρών, αλλά και τεχνολογικά προϊόντα όπως iPhone, iPad και συσκευές Ninja.

Το αυτοκίνητο κέρδισε μια εργαζόμενη που βρισκόταν στην εταιρεία μόλις τέσσερις μήνες, προκαλώντας ενθουσιασμό στους συναδέλφους της, οι οποίοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα καθώς το όχημα απομακρυνόταν.

Παράλληλα, ο Leslie προσέφερε στο προσωπικό του μια διήμερη χριστουγεννιάτικη απόδραση σε πολυτελή έπαυλη, όπου συμμετείχαν σε αθλητικές δραστηριότητες και σε τελετή βραβεύσεων για το τέλος της χρονιάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το συνολικό κόστος των δώρων και των εκδηλώσεων ανήλθε στις 100.000 λίρες, ωστόσο υποστηρίζει ότι η ανταπόδοση προς τους εργαζομένους του είναι βασική του προτεραιότητα. Όπως σημειώνει, τα δώρα δεν συνδέονται με τη θέση ή τη διάρκεια παραμονής στην εταιρεία, αλλά με τη συνέπεια και την προσπάθεια που δείχνει ο καθένας καθημερινά.

Ποιος είναι ο Benjy Leslie

Ο Benjy Leslie εγκατέλειψε τη δουλειά του στη διαφήμιση το 2019 και ίδρυσε την εταιρεία του το 2020. Καθώς η επιχείρηση αναπτύχθηκε, θέλησε να μοιραστεί την επιτυχία με την ομάδα του. Μετά τη διάθεση δώρων αξίας 20.000 λιρών πέρυσι, αποφάσισε να συνεχίσει την πρωτοβουλία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Ένας από τους εργαζομένους κέρδισε ταξίδι στη Βαρκελώνη, έπειτα από κλήρωση με τροχό προορισμών από όλο τον κόσμο, με την εταιρεία να καλύπτει επιπλέον έξοδα και δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων, η ομάδα συμμετείχε και σε ένα «σούπερ μάρκετ challenge» σε κατάστημα Aldi, όπου μέσα σε 90 δευτερόλεπτα συγκέντρωσαν όσα περισσότερα προϊόντα μπορούσαν, τα οποία στη συνέχεια δωρίστηκαν σε τοπική τράπεζα τροφίμων.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η γενναιοδωρία αυτή είχε θετικό αντίκτυπο και στην εταιρεία, καθώς τα σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεπέρασαν τις 50.000 κοινοποιήσεις, προσελκύοντας νέους πελάτες. Όπως αναφέρει, αντιμετωπίζει την πρωτοβουλία αυτή ακόμη και ως ένα είδος επένδυσης προβολής, αν και ο βασικός στόχος παραμένει η επιβράβευση των εργαζομένων.

Περίπου το 10% του κέρδους της εταιρείας διατίθεται για την ευημερία του προσωπικού, κάτι που, σύμφωνα με τον Leslie, είναι καθοριστικό για την παραγωγικότητα και τη δέσμευση, ιδιαίτερα των νεότερων εργαζομένων.

Τέλος, υποστηρίζει ότι περισσότεροι εργοδότες θα ακολουθούσαν αντίστοιχες πρακτικές αν το βρετανικό φορολογικό πλαίσιο επέτρεπε μεγαλύτερα αφορολόγητα ποσά για παροχές προς το προσωπικό. Παρ’ όλα αυτά, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους επιχειρηματίες.