Αυτό το εστιατόριο ανακηρύχθηκε το πιο όμορφο στον κόσμο

Το ομορφότερο εστιατόριο του κόσμου, σύμφωνα με τα βραβεία αρχιτεκτονικής Prix Versailles 2025, υπόσχεται μια εμπειρία που ξεπερνά την απλή απόλαυση του φαγητού.
Στο Παρίσι υπάρχουν δεκάδες γκουρμέ εστιατόρια, φημισμένα και πολυβραβευμένα, που εντυπωσιάζουν όχι μόνο με την κουζίνα τους, αλλά και με τους χώρους, την ατμόσφαιρα και την αισθητική τους.
Το Le Train Bleu με την Belle Epoque διακόσμηση του 1900, η ιστορική μπρασερί Bouillon Chartier, αλλά και το σχεδόν μυθικό La Tour d'Argent με θέα στον ποταμό Σηκουάνα και την Παναγία των Παρισίων, είναι μερικά από τα πιο γνωστά. Ένα, όμως, νέο εστιατόριο της Πόλης του Φωτός κατάφερε να ξεχωρίσει και να κερδίσει τον τίτλο του ομορφότερου στον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Διεθνής «καριέρα» για τον «Φραπέ» του ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπήκε σε quiz του Politico ανάμεσα σε souvlaki και ouzaki
- Ξέσπασμα Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train: «Απόλυτη χυδαιότητα»
- Ηρωίνη πάνω από τα καζάνια: Το εύρημα που άναψε συναγερμό σε φυλακές της Κρήτης
- Πόσο χρονών ήταν η Μαρία όταν γέννησε τον Ιησού; Η επιστημονική απάντηση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.