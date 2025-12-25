Μενού

Αυτό το εστιατόριο ανακηρύχθηκε το πιο όμορφο στον κόσμο

Το ομορφότερο εστιατόριο του κόσμου, σύμφωνα με τα βραβεία αρχιτεκτονικής Prix Versailles 2025, υπόσχεται μια εμπειρία που ξεπερνά την απλή απόλαυση του φαγητού.

Ladurée Rue Royale
Ladurée Rue Royale στο Παρίσι | Shutterstock
Στο Παρίσι υπάρχουν δεκάδες γκουρμέ εστιατόρια, φημισμένα και πολυβραβευμένα, που εντυπωσιάζουν όχι μόνο με την κουζίνα τους, αλλά και με τους χώρους, την ατμόσφαιρα και την αισθητική τους.

Το Le Train Bleu με την Belle Epoque διακόσμηση του 1900, η ιστορική μπρασερί Bouillon Chartier, αλλά και το σχεδόν μυθικό La Tour d'Argent με θέα στον ποταμό Σηκουάνα και την Παναγία των Παρισίων, είναι μερικά από τα πιο γνωστά. Ένα, όμως, νέο εστιατόριο της Πόλης του Φωτός κατάφερε να ξεχωρίσει και να κερδίσει τον τίτλο του ομορφότερου στον κόσμο.

