Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Ισραήλ: Αναφορά για τρεις τραυματίες

Τρομοκρατική επίθεση «βλέπουν» οι Αρχές του Ισραήλ για συμβάν, που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (30/9) στο σταυροδρόμι al-Khader στη Δυτική Όχθη, νότια της Ιερουσαλήμ, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς.

Μάλιστα, όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ τρία άτομα τραυματίστηκαν από το συμβάν στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα και με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ, Magen David Adom.

Σύμφωνα με την MDA, δύο από τα θύματα βρίσκονται σε ελαφριά έως μέτρια κατάσταση, ενώ το τρίτο βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο δράστης «εξουδετερώθηκε» από τις δυνάμεις ασφαλείας που έφτασαν στον τόπο του συμβάντος. Σε βίντεο που τραβήχτηκε μετά το συμβάν, φαίνεται άνδρες με πολιτικά ρούχα να σημαδεύουν με όπλα ένα άτομο που βρίσκεται στο έδαφος δίπλα σε ένα αυτοκίνητο.

Με πληροφορίες από Times of Israel

