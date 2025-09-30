Μενού

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Ισραήλ: Αναφορά για τρεις τραυματίες

Ο δράστης της επίθεσης στο Ισραήλ φαίνεται πως «εξουδετερώθηκε».

Reader symbol
Newsroom
Το συμβάν στο Ισραήλ με τους τραυματίες
Το συμβάν στο Ισραήλ με τους τραυματίες | Twitter - @kann_news
  • Α-
  • Α+

Τρομοκρατική επίθεση «βλέπουν» οι Αρχές του Ισραήλ για συμβάν, που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (30/9) στο σταυροδρόμι al-Khader στη Δυτική Όχθη, νότια της Ιερουσαλήμ, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς.

Μάλιστα, όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ τρία άτομα τραυματίστηκαν από το συμβάν στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα και με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ, Magen David Adom.

Σύμφωνα με την MDA, δύο από τα θύματα βρίσκονται σε ελαφριά έως μέτρια κατάσταση, ενώ το τρίτο βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο δράστης «εξουδετερώθηκε» από τις δυνάμεις ασφαλείας που έφτασαν στον τόπο του συμβάντος. Σε βίντεο που τραβήχτηκε μετά το συμβάν, φαίνεται άνδρες με πολιτικά ρούχα να σημαδεύουν με όπλα ένα άτομο που βρίσκεται στο έδαφος δίπλα σε ένα αυτοκίνητο.

Με πληροφορίες από Times of Israel
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ