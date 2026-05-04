Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος πεζών στη Λειψία: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Δύο νεκροί στη Λειψία, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές στη Γερμανία.

Αστυνομία στη Γερμανία
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας, στην ανατολική Γερμανία, το απόγευμα της Δευτέρας (4/5), μετέδωσε το τοπικό κανάλι MDR, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.

Μεγάλη επιχείρηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη, σύμφωνα με το MDR Sachsen. Όπως είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας, επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος στην οδό Γκριμάισε Στράσε.

«Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες», αλλά η αστυνομία δεν είναι προς το παρόν σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος και τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις με αυτοκίνητα στη Γερμανία, όπως στις χριστουγεννιάτικες αγορές του Βερολίνου το 2016 και του Μαγδεβούργου το 2024 και στη διαδήλωση του συνδικάτου ver.di στο Μόναχο, στις αρχές του 2025.

