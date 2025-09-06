Μενού

Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Γαλλία: Αναφορές για νεκρό και πολλούς τραυματίες

Συναγερμός στη Βόρεια Γαλλία. Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς.

Ασθενοφόρο στη Γαλλία
Συναγερμός στη Βόρεια Γαλλία το απόγευμα του Σαββάτου (6/9) στην πόλη Πιρού συγκεκριμένα, καθώς ένα αυτοκίνητο παρέσυρε αρκετούς πεζούς, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Το αυτοκίνητο στη Βόρεια Γαλλία, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της περιοχής, χτύπησε σε μία πιτσαρία, με αποτέλεσμα, όπως ειπώθηκε, ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν.

Οι υπηρεσίες πρώτης ανάγκης παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε έξι συνολικά θύματα, τέσσερις πεζούς και τους δύο επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, ανέφερε η νομαρχία, χωρίς να είναι σε θέση να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από Le Parisien

