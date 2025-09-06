Μέρκιουρι Ψυλλάκης: Ποιος είναι ο Έλληνας «plantman» που σκότωσε ο καρχαρίας στην Αυστραλία

Συγκλονισμένη είναι η ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία από τον τραγικό θάνατο του Ελληνοαυστραλού σέρφερ Μέρκιουρι Ψυλλάκη (Mercury Psillakis) στην παραλία Long Reef του Σίδνεϊ, μετά από επίθεση καρχαρία.

Ο 57χρονος Ελληνοαυστραλός ήταν ένας έμπειρος σέρφερ, είχε επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα, είχε καταγωγή από τη Σύμη -μέσω των γονιών του- και ήταν πατέρας ενός παιδιού, όπως αναφέρουν σχετικά τα ΜΜΕ της ομογένειας.

Αυστραλία: Ποιος ήταν ο Έλληνας ομογενής

Ο Μέρκιουρι Ψυλλάκης μεγάλωσε στα βόρεια παράλια του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, αλλά ήταν κοντά με την πατρίδα του, την Ελλάδα μέσα από τις ιστορίες των γονιών του για το Αιγαίο Πέλαγος.

Ο Έλληνας ομογενής είχε έναν δίδυμο αδερφό, τον Μάικ, με τον οποίο μπήκαν από μικροί στο «εθνικό σπορ» της Αυστραλίας, το σερφ, την ώρα που κατασκεύαζαν οι ίδιοι τις σανίδες τους.

Ο Ψυλλάκης γρήγορα έγινε ένας εξαιρετικός σέρφερ, με μια σπάνια ικανότητα να «διαβάζει» το κύμα πριν καν σχηματιστεί. Έμοιαζε να χορεύει με τη θάλασσα, κερδίζοντας τον σεβασμό και τον θαυμασμό ολόκληρης της κοινότητας του Long Reef.

Παράλληλα, είχε μια έντονη επιχειρηματική πλευρά. Στο Dee Why και τις γύρω περιοχές, ήταν γνωστός ως ο «plant man», καθώς πουλούσε εξωτικά φυτά, στα οποία έβαζε την ίδια αγάπη και φροντίδα που έδειχνε και για τις σανίδες του.

Πέρα από τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα, ήταν ένας ζεστός και ανοιχτόκαρδος άνθρωπος που πίστευε ακράδαντα στη δύναμη της κοινότητας. Αυτό φάνηκε καθαρά όταν οργάνωσε το «paddle-out» μνημόσυνο για έναν φίλο που είχε χαθεί πρόσφατα.

Σέρφερς μαζεμένοι στη θάλασσα, σχημάτισαν έναν κύκλο και αποχαιρέτησαν τον φίλο τους με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Μια στιγμή που μένει ανεξίτηλη στη μνήμη όσων τον γνώρισαν και μαρτυρά την πίστη του στις ανθρώπινες σχέσεις.

Με πληροφορίες από Neos Kosmos