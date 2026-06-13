Αυτός είναι ο νούμερο ένα γαστρονομικός προορισμός στον κόσμο για το 2026

Το φαγητό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας, είτε πρόκειται για τοπικές παραδοσιακές γεύσεις και street food είτε για ένα γεύμα σε βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο. Γι' αυτό τον λόγο, το περιοδικό Time Out έκανε και φέτος μια παγκόσμια έρευνα σε χιλιάδες κατοίκους πόλεων για να δημοσιεύσει μια λίστα με τις 20 καλύτερες πόλεις για φαγητό αυτή τη στιγμή.

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