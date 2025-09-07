Βατικανό: Αγιοποιείται ο 15χρονος «influencer του Θεού» Κάρλο Ακούτις

Χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν την πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, παρακολουθώντας ζωντανά από γιγαντοοθόνες την τελετή αγιοποίησης του Κάρλο Ακούτις, του Ιταλού εφήβου που έχει ήδη γίνει γνωστός ως «ο άγιος του ίντερνετ».

Ο 15χρονος Κάρλο Ακούτις έφυγε από τη ζωή το 2006 χτυπημένος από οξεία λευχαιμία, ωστόσο η Καθολική Εκκλησία τον τίμησε ήδη από το 2020, ανακηρύσσοντάς τον «ευλογημένο», ενώ σήμερα γράφτηκε ιστορία: είναι πλέον ο πρώτος άγιος της νέας χιλιετίας που προέρχεται από τη γενιά του διαδικτύου.

H Αγιοποίηση

Η τελετή της αγιοποίησης ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 27 Απριλίου 2025, δεύτερη Κυριακή του Πάσχα και Κυριακή του Θείου Ελέους, στο πλαίσιο του Ιωβηλαίου των Εφήβων. Ωστόσο, η αιφνίδια απώλεια του Πάπα Φραγκίσκου ανέβαλε τη διαδικασία.

Ο Πάπας είχε εγκρίνει την αγιοποίηση του Carlo, αλλά δεν πρόλαβε να την τελέσει. Παρά την απουσία του, το Βατικανό προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση της αγιότητάς του, ύστερα από την επιβεβαίωση δύο θαυμάτων που αποδίδονται στον νεαρό Ιταλό.

It's canonization day for Blesseds Pier Giorgio Frassati and Carlo Acutis! pic.twitter.com/Fk7RQYwofu — Vatican News (@VaticanNews) September 7, 2025

Τα δύο θαύματα που οδήγησαν στην αγιοποίηση

Το πρώτο θαύμα σημειώθηκε το 2013 , όταν ένα αγόρι από τη Βραζιλία που έπασχε από σπάνια μορφή παγκρεατίτιδας θεραπεύτηκε αγγίζοντας μία μπλούζα του Κάρλο. Το Βατικανό αναγνώρισε την ίαση ως ανεξήγητη και θαυματουργή.

σημειώθηκε το , όταν ένα αγόρι από τη Βραζιλία που έπασχε από θεραπεύτηκε αγγίζοντας μία μπλούζα του Κάρλο. Το Βατικανό αναγνώρισε την ίαση ως ανεξήγητη και θαυματουργή. Το δεύτερο θαύμα, που επιβεβαίωσε την αγιοποίησή του, σημειώθηκε το 2022: μια 21χρονη κοπέλα από την Κόστα Ρίκα, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με ποδήλατο στη Φλωρεντία, ανάρρωσε εντυπωσιακά έπειτα από προσευχή της μητέρας της στον τάφο του Κάρλο. Λίγες ώρες αργότερα, η κοπέλα ανέκτησε την αναπνοή της, την κίνησή της και την ομιλία της. Δέκα ημέρες μετά, πήρε εξιτήριο από την εντατική.

VATICAN



BEAUTIFUL scenes during Mass for the canonisations of Carlo Acutis and Pier Giorgio Frassati pic.twitter.com/aDglQEumCB — Catholic Arena (@CatholicArena) September 7, 2025

Ένα παιδί με πίστη από μικρό

Ο Κάρλο είχε ξεχωρίσει από μικρός για τη βαθιά του πίστη. Η μητέρα του είχε αποκαλύψει ότι από την ηλικία των τριών ετών ζητούσε να επισκέπτεται εκκλησίες, ενώ δωρούσε το χαρτζιλίκι του σε άστεγους και φτωχούς.

Σε ηλικία 7 ετών, λίγο μετά την Πρώτη Κοινωνία του, είπε χαρακτηριστικά στη μητέρα του: «Θέλω να είμαι πάντα ενωμένος με τον Ιησού. Αυτό είναι το σχέδιο ζωής μου».

Ποιος ήταν ο Κάρλο Ακούτις

Ο Κάρλο γεννήθηκε το 1991 στο Λονδίνο αλλά μεγάλωσε στο Μιλάνο. Ήταν παθιασμένος με την τεχνολογία και έμαθε να προγραμματίζει μόνος του, δημιουργώντας μια ιστοσελίδα με τα θαύματα της Ευχαριστίας.

Η αγνότητα, η πίστη και η αγάπη του για τον Θεό ενέπνευσαν εκατομμύρια νέους, ενώ η μορφή του με hoodie και αθλητικά έχει ήδη γίνει σύμβολο της νεολαίας στην Καθολική Εκκλησία.

Το γυάλινο φέρετρο και οι εικόνες συγκίνησης

Η σορός του Κάρλο έχει ταφεί στην Ασίζη, σε γυάλινο φέρετρο, με πλήθος κόσμου να επισκέπτεται καθημερινά τον τάφο του. Εκατοντάδες πιστοί παρευρέθηκαν σήμερα στην πόλη αυτή, την ώρα της αγιοποίησης, ενώ γίγαντοοθόνες στήθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, για να μεταδοθεί η τελετή σε ζωντανή σύνδεση.