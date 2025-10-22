Βαυαρία: Στρατιωτική άσκηση κατέληξε σε πραγματικά πυρά - «Πλήρης ασάφεια για το τι συνέβη»

Μια στρατιωτική άσκηση της Bundeswehr εξελίχθηκε σε απρόσμενο και επικίνδυνο περιστατικό στην πόλη Έρντινγκ της Βαυαρίας. Μέλη της στρατιωτικής αστυνομίας, που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σενάριο, άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι ανταπέδωσαν με πραγματικά όπλα, τραυματίζοντας έναν στρατιώτη.

«Πλήρης ασάφεια» για το τι συνέβη

Η αστυνομία έκανε λόγο για «πλήρη ασάφεια» γύρω από τις συνθήκες του επεισοδίου, το οποίο φαίνεται να προκλήθηκε από έλλειψη συντονισμού μεταξύ στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με τη BILD, το βράδυ της Τετάρτης δεκάδες αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες αναπτύχθηκαν στην περιοχή Hohenlindener Straße στο Altenerding. Ελικόπτερο της αστυνομίας πετούσε πάνω από το σημείο, ενώ οι αρχές μιλούσαν για «επιχείρηση σε εξέλιξη» χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η παρεξήγηση που οδήγησε στα πυρά

Η άσκηση της στρατιωτικής αστυνομίας περιλάμβανε σενάρια με κουκουλοφόρους και όπλα γύρω από αχυρώνες. Κάτοικοι που αντίκρισαν τη σκηνή κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα η τοπική αστυνομία να σημάνει συναγερμό μεγάλης κλίμακας.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, οι στρατιώτες θεώρησαν ότι η παρουσία τους ήταν μέρος της άσκησης και πυροβόλησαν με εκπαιδευτικά πυρά. Οι αστυνομικοί, πιστεύοντας ότι δέχονται πραγματική επίθεση, ανταπέδωσαν με κανονικά όπλα.

Τραυματισμός στρατιώτη

Ένας στρατιώτης της Bundeswehr τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή του δεν είναι σοβαρή.

Παρά το γεγονός ότι αστυνομικές δυνάμεις είχαν εμπλακεί στον σχεδιασμό της άσκησης, παραμένει ανεξήγητο γιατί η τοπική αστυνομία του Έρντινγκ δεν είχε ενημερωθεί, γεγονός που οδήγησε στην επικίνδυνη παρεξήγηση.