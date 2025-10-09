Βέλγιο: Τρομοκρατική επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού - Απετράπη στο «παρά πέντε»

Σε επιχειρησιακό πυρετό οι δυνάμεις ασφαλείας στο Βέλγιο, μετά την αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον του πρωθυπουργού.

Η αστυνομία συνέλαβε τρεις νεαρούς για σχεδιασμό επίθεσης εμπνευσμένης από τζιχαντιστές, με χρήση εκρηκτικών τοποθετημένων σε drone, με τον Βέλγο πρωθυπουργό να αναφέρεται ότι είναι μεταξύ των πολιτικών που στοχοποιήθηκαν.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην πόλη της Αμβέρσας, στο πλαίσιο έρευνας για «απόπειρα τρομοκρατικής δολοφονίας και συμμετοχή σε δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας», δήλωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Αν Φράνσεν σε συνέντευξη Τύπου.

Βέλγιο - Ανακρίσεις για 3 συλληφθέντες

«Ορισμένα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι ύποπτοι σκόπευαν να πραγματοποιήσουν μια τρομοκρατική επίθεση εμπνευσμένη από τους τζιχαντιστές εναντίον πολιτικών προσωπικοτήτων», δήλωσε η Φράνσεν.

«Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι οι ύποπτοι στόχευαν στην κατασκευή ενός drone ικανού να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο», πρόσθεσε.

Το γραφείο του εισαγγελέα αρνήθηκε να κατονομάσει τους επιδιωκόμενους στόχους, αλλά αρκετά φλαμανδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν ο πρωθυπουργός, Μπαρτ ντε Βέβερ, ο οποίος ήταν προηγουμένως δήμαρχος της Αμβέρσας.

«Πρωθυπουργέ Μπαρτ, όλη μας η υποστήριξη είναι σε εσάς και την οικογένειά σας. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες ασφαλείας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Τέο Φράνκεν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με αναφορές, η αστυνομία έκανε έφοδο σε κατοικία μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σπίτι του Ντε Βέβερ στην πόλη.

«Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι ενός υπόπτου, βρέθηκε ένας αυτοσχέδιος μηχανισμός – ενδεχομένως εκρηκτικός αλλά όχι ακόμη σε λειτουργία – μαζί με μια σακούλα που περιείχε μεταλλικά σφαιρίδια», δήλωσε ο Φράνσεν.

Στο σπίτι ενός δεύτερου υπόπτου, η αστυνομία ανακάλυψε έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή «που πιστεύεται ότι προοριζόταν για την κατασκευή εξαρτημάτων χρήσιμων για την πραγματοποίηση επίθεσης», πρόσθεσε.

Οι ύποπτοι έχουν γεννηθεί το 2001, το 2002 και το 2007.

Δύο από αυτούς ανακρίνονταν από την ομοσπονδιακή αστυνομία και επρόκειτο να εμφανιστούν ενώπιον ανακριτή την Παρασκευή.

Ο τρίτος ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: Guardian