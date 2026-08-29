Βενεζουέλα: Η Ροδρίγκες επιβεβαίωσε την «ιστορική» πετρελαϊκή συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες επιβεβαίωσε χθες Παρασκευή την υπογραφή «ιστορικής» συμφωνίας με τις ΗΠΑ, τονίζοντας πως «ευχαριστεί θερμά» τον αμερικανό ομόλογό της Ντόναλντ Τραμπ, σχεδόν εννιά μήνες μετά την στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προκατόχου της Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Η Βενεζουέλα ανακοινώνει ιστορική συμφωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αναζωογόνηση του έθνους μας», αναφέρει κείμενο που δημοσιοποίησε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως προβλέπει την «ανάπτυξη 17 στρατηγικών κοιτασμάτων», που περιέχουν δυνητικά ως και «65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», και θα έχει αποτέλεσμα «επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων» στη χώρα και «φορολογικά έσοδα υψηλότερα από 209 δισεκατομμύρια για το κράτος».

Η πετρελαϊκή συμφωνία η οποία κλείστηκε ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας θα έχει αποτέλεσμα να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα, διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Για τον λαό της Βενεζουέλας, η συμφωνία αυτή θα προσελκύσει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικές επενδύσεις, θα υποστηρίξει χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και θα ευνοήσει την ανοικοδόμηση της οικονομίας» της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο μέσω X.