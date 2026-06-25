Η εικόνα από τη Βενεζουέλα προκαλεί παγκόσμιο σοκ. Η τραγική είδηση των δύο ισχυρών σεισμών που συγκλόνισαν τη χώρα έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, αφήνοντας πίσω της συντρίμμια και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε απόγνωση.

Ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τον απολογισμό της καταστροφής, η προσοχή στρέφεται πλέον στον τιτάνιο αγώνα για την επιβίωση. Άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς στέγη, εγκλωβισμένοι στα ερείπια, ενώ την ίδια ώρα, μια τεράστια παγκόσμια επιχείρηση αλληλεγγύης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με οργανώσεις από όλο τον κόσμο να σπεύδουν να βοηθήσουν.

Μιλώντας στο κυβερνητικό τηλεοπτικό κανάλι της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν τουλάχιστον 188 νεκροί σε σχέση με τους σεισμούς.

Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι διασώστες συνεχίζουν να ερευνούν τα ερείπια. Ο Ροντρίγκες είπε ότι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι σε κατεστραμμένα κτίρια και εμπορικά κέντρα από τότε που δύο ισχυροί σεισμοί έπληξαν τη Βενεζουέλα χθες.

Τουλάχιστον 1.520 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, ενώ 157 αγνοούνται.

Έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 138 μετασεισμοί, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες διάσωσης.

«Υπάρχουν άνθρωποι στους δρόμους - δεν έχουν πουθενά να πάνε»

Οι μαρτυρίες από τις πληγείσες περιοχές είναι συγκλονιστικές. «Υπάρχουν άνθρωποι στους δρόμους - δεν έχουν πουθενά να πάνε», δηλώνει η Χαλιμά Χουσεΐν, ιατρική συντονίστρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Με τα σπίτια τους κατεστραμμένα ή άκρως επικίνδυνα, αμέτρητοι πολίτες αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα στο ύπαιθρο και σε πλατείες.

Σύμφωνα με το nbc, τοπικές αρχές καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τη μετατροπή σχολείων και γηπέδων μπέιζμπολ σε πρόχειρα καταφύγια, ωστόσο η κατάσταση παραμένει χαοτική.

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Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις επιχειρήσεις διάσωσης είναι η πλήρης κατάρρευση των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου. Η παράκτια πόλη Λα Γκουάιρα έχει χτυπηθεί ανεπανόρθωτα από αυτό το μπλακ άουτ, αφήνοντας τους κατοίκους αποκομμένους από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ακόμη και οι ίδιοι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναφέρουν ότι αγνοείται η τύχη ορισμένων μελών του προσωπικού τους.

Οι οργανώσεις σπεύδουν στο επίκεντρο

Μπροστά σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία, η ανταπόκριση από όλο τον κόσμο είναι άμεση. Κορυφαίες ανθρωπιστικές οργανώσεις καταφθάνουν στη Βενεζουέλα για να συνδράμουν τις τοπικές δυνάμεις:

Global Empowerment Mission (GEM): Η οργάνωση —η οποία ιδρύθηκε ως απάντηση στον φονικό σεισμό της Αϊτής το 2010— κινητοποίησε άμεσα ομάδες αναγνώρισης και έκτακτης ανάγκης, οι οποίες αναμένεται να βρίσκονται στο πεδίο έως αύριο. Σε συνεργασία με τον μακροχρόνιο εταίρο της, «I Love Venezuela», θα αναλάβει την αξιολόγηση των αναγκών και την έναρξη επιχειρήσεων αρωγής.

Project Hope: Έχοντας στο επίκεντρο την υγεία, η οργάνωση έχει ήδη αναπτύξει τέσσερις ομάδες. Παράλληλα, οργανώνει την αποστολή ιατρικού υλικού και προσωπικού, ενώ διατηρεί σε ετοιμότητα μια ειδική ομάδα έρευνας και διάσωσης με σκύλους (K-9).

World Central Kitchen: Η γνωστή πρωτοβουλία του σεφ Χοσέ Αντρές βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή, αναλαμβάνοντας το κρίσιμο έργο της σίτισης τόσο των κατοίκων όσο και των ομάδων πρώτων βοηθειών.

Έκκληση για ενότητα στη σκιά της πολιτικής κρίσης

Η φυσική καταστροφή έρχεται σε μια εξαιρετικά ευάλωτη στιγμή για τη Βενεζουέλα, η οποία μαστίζεται από βαθιά πολιτική αστάθεια μετά τη σύλληψη του ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, από αμερικανικές δυνάμεις στις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με το nbc, μπροστά στο μέγεθος του ανθρώπινου πόνου, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Ροντρίγκεζ, απηύθυνε μέσα από την κρατική τηλεόραση μια δραματική έκκληση για ομοψυχία, ζητώντας από τους πολίτες να παραμερίσουν τις όποιες διαφορές τους.

«Η κύρια αποστολή μας αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνουμε ενωμένοι, να αφήσουμε στην άκρη κάθε μορφή διατριβής, στάσης ή γνώμης που μας διχάζει και να γίνουμε μια ενιαία δύναμη [...] μια θάλασσα από χέρια βοήθειας για να υποστηρίξουμε όσους έχουν υποστεί άμεσα τις καταστροφές αυτής της τραγωδίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Ροντρίγκεζ, αυτή τη στιγμή προέχει «να σώσουμε ζωές και να φροντίσουμε όσους έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια». Σε αυτή τη μάχη με τον χρόνο, η διεθνής βοήθεια και η εσωτερική αλληλεγγύη αποτελούν τη μοναδική ελπίδα της χώρας.