Τουλάχιστον 164 νεκροί και περί τους 1.000 τραυματίες είναι ο νεότερος και προσωρινός απολογισμός για τα θύματα των σφοδρών σεισμικών δονήσεων που έπληξαν την Βενεζουέλα, ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες.

Περί τις 30 μετασεισμικές δονήσεις έχουν σημειωθεί μετά τον σφοδρό διπλό σεισμό, δήλωσε η Ροντρίγκες.

Βενεζουέλα: Οι δύο ισχυρές δονήσεις

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο πρώτος σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στις 18:00 τοπική ώρα, κοντά στην πόλη Σαν Φελίπε, περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας. Λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα ακολούθησε δεύτερη, ακόμη ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 7,5 Ρίχτερ.

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Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου επικράτησε χάος, καθώς πολλοί κάτοικοι βρίσκονταν στα σπίτια τους λόγω της εθνικής αργίας για την επέτειο σημαντικής μάχης της ανεξαρτησίας της χώρας.

Βενεζουέλα: Νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι

Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει 164 νεκρούς και περίπου 1.000 τραυματίες. Ωστόσο, εκφράζονται σοβαροί φόβοι ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια.

Παράλληλα, ειδική πλατφόρμα για τον εντοπισμό αγνοουμένων κατέγραφε περισσότερους από 10.000 αγνοούμενους τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Βενεζουέλα: Μάχη για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων

Σωστικά συνεργεία και δυνάμεις έκτακτης ανάγκης επιχειρούν αδιάκοπα σε περιοχές όπου έχουν καταρρεύσει κτίρια, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

Η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε ότι οι μέχρι στιγμής αριθμοί δεν περιλαμβάνουν τα θύματα από την πολιτεία Λα Γκουάιρα, η οποία φαίνεται να έχει υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές. Στην περιοχή βρίσκεται και το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας, το οποίο παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών φθορών.

«Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές», ανέφερε η ίδια σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

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Το USGS προειδοποιεί ότι οι συνέπειες του διπλού σεισμού ενδέχεται να είναι πολύ πιο σοβαρές από τις αρχικές εκτιμήσεις. Με βάση τα προγνωστικά μοντέλα του οργανισμού, υπάρχει πιθανότητα ο αριθμός των νεκρών να φτάσει τις χιλιάδες, ενώ δεν αποκλείεται να ξεπεράσει ακόμη και τις 10.000.

Την ίδια ώρα, οι ισχυροί μετασεισμοί που ακολούθησαν δυσκολεύουν το έργο των διασωστών και διατηρούν τον φόβο ζωντανό στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών.

Βενεζουέλα: Το συγκλονιστικό βίντεο των ψαράδων

Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψαν ερασιτέχνες ψαράδες που βρίσκονταν ανοιχτά του Καράκας την ώρα που οι δύο ισχυροί σεισμοί έπλητταν τη Βενεζουέλα.

Εκμεταλλευόμενοι την αργία της Τετάρτης, είχαν βγει για ψάρεμα όταν είδαν την πρωτεύουσα να τυλίγεται σε σύννεφα σκόνης από τις καταρρεύσεις κτιρίων που προκάλεσε ο Εγκέλαδος. Στο βίντεο που κατέγραψαν, διακρίνονται σε διάφορα σημεία πυκνά νέφη σκόνης να υψώνονται πάνω από την πόλη, συνθέτοντας ένα σκηνικό που θυμίζει εικόνες καταστροφής.

FOOTAGE OFF THE COAST OF VENEZUELA



🇻🇪🇻🇪‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/yiQZsIfH9p — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) June 25, 2026

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει 32 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Ωστόσο, η αγωνία παραμένει μεγάλη, καθώς οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής και τον τελικό απολογισμό των θυμάτων.