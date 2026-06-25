Παγκόσμια ανησυχία έχουν προκαλέσει οι δύο φονικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα, με τον δεύτερο, των 7,5 Ρίχτερ να αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, όπως τόνισε στο κεντρικό δελτίο του ΕΡΤnews ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, υπογραμμίζοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν «τεράστια».

Για τη μετασεισμική ακολουθία, ο Ευθύμιος Λέκκας ανέφερε ότι τα δεδομένα αποκαλύπτουν πιθανότητα για μετασεισμό γύρω στα 6,5 Ρίχτερ, αναφέροντας όμως ότι κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό και τα δικά της γεωλογικά χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εξήγησε ότι οι δύο μεγάλοι σεισμοί «συμπλήρωσαν ο ένας τον άλλον» αναφορικά με τις καταστροφές, καθώς ο πρώτος προκάλεσε βλάβες σε μικρού όγκου κτήρια, ενώ ο δεύτερος επηρέασε τα ψηλά και μεγάλα κτήρια, με τις ζημιές να σημειώνονται σε ευρύ φάσμα.

Ο καθηγητής κατέληξε ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για την επιστημονική αποτίμηση των ζημιών και των μηχανισμών που ενεργοποιήθηκαν.

Ερωτηθείς για το αν η περιοχή της Βενεζουέλας μοιάζει σεισμικά με τη Μεσόγειο, ο καθηγητής σημείωσε ότι πρόκειται για τελείως διαφορετικό γεωτεκτονικό περιβάλλον, όπου συγκρούονται οι λιθοσφαιρικές πλάκες της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής.

Τα ρήγματα εκεί είναι «μια τάξη μεγαλύτερα» από τα ελληνικά, ενώ σεισμοί των 7 Ρίχτερ είναι συνηθισμένοι. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στον δομημένο ιστό της Βενεζουέλας, ο οποίος αποτελείται από παλιά κτίρια, κατασκευές χωρίς αντισεισμικό κανονισμό και νεότερα κτίρια στα οποία «είναι αμφίβολο αν εφαρμόζονται οι αντισεισμικοί κανόνες στην πράξη».

Αυτό, σε συνδυασμό με φαινόμενα όπως η απόσυρση της θάλασσας, οι ρευστοποιήσεις και τα μεγάλα ρήγματα που περνούν κάτω από πυκνοκατοικημένες κοιλάδες, συνέθεσε όπως είπε, το «παζλ της καταστροφής».

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Παράλληλα, ο απολογισμός στη Βενεζουέλα συνεχίζει να «σκαρφαλώνει», με τουλάχιστον 188 νεκρούς, 1.520 τραυματίες και 200 εγκλωβισμένους, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται χιλιάδες.

Σεισμολόγος της Βρετανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι είναι ασυνήθιστο τα επίκεντρα δύο τέτοιων σεισμών να απέχουν «πέντε χιλιόμετρα μεταξύ τους».

«Είναι πραγματικά ένας μεγάλος σεισμός με πολύ περίπλοκη έναρξη που τον κάνει να εμφανίζεται δύο φορές στα σεισμόμετρα», είπε στο Sky News.

Παρατήρησε ακόμα ότι υπήρξαν πολλοί μετασεισμοί, αλλά κανένας μεγαλύτερος των τεσσάρων Ρίχτερ. Ωστόσο, αυτές οι δονήσεις παραμένουν αρκετά ισχυρές ώστε να απειλούν τη λιγοστή στατικότητα των κατεστραμμένων κτιρίων και να επηρεάζουν σοβαρά τις επιχειρήσεις διάσωσης.

O Guardian επιβεβαιώνει περαιτέρω τη σεισμολογική εικόνα, αναφέροντας πως υπήρξαν περίπου 30 μετασεισμοί.

Συγκλονίζουν βίντεο μέσα από τα συντρίμμια

Bίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα λίγες ώρες μετά το περασμα του καταστροφικού σεισμού στη Βενεζουέλα προκαλούν ανατριχίλια, καταγράφοντας τις στιγμές απόγνωσης των κατοίκων.

Ένα από τα πιο βίντεο που συγκλονίζουν είναι αυτό όπου μια γυναίκα σε κατάσταση σοκ κουνά το χέρι της από την κορυφή κατεστραμμένου κτιρίου ζητώντας βοήθεια.

A woman waves to call for help from the top of a building destroyed by a powerful twin earthquakes that levelled dozens of buildings in Venezuela. pic.twitter.com/4l2htUiSI4 — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) June 25, 2026

Βενεζουέλα: Τι είναι ένα σεισμικό «ντουέτο»

Ένα σεισμικό «ντουέτο» ή «ντουμπλέτα», όπως το αποδίδει η USGS, είναι ένα ζεύγος σεισμών που συμβαίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλον, αναφέρει ο Independent.

Σε αντίθεση με μια τυπική ακολουθία σεισμών, όπου ένας μεγαλύτερος σεισμός ακολουθείται από σημαντικά μικρότερους μετασεισμούς, οι διπλοί σεισμοί είναι παρόμοιου μεγέθους που συνδέονται αιτιωδώς, αλλά σεισμολογικά διακριτοί.

Αυτό σημαίνει ότι τα σεισμικά κύματα από κάθε σεισμό διαχωρίζονται από ένα χρονικό κενό ή/και προέρχονται από διακριτές πηγές.

Αν και τα επίκεντρα των σεισμών της Βενεζουέλας βρίσκονταν σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων το ένα από το άλλο, οι πληροφορίες σεισμικών κυμάτων από το USGS υποδηλώνουν ότι πιθανότατα προήλθαν από διαφορετικά ρήγματα με διαφορετικούς τύπους ρήξης.