Νέα επικαιροποιημένα στοιχεία ήρθαν στο φως για τη Βενεζουέλα και σύμφωνα με τον νέο μαύρο απολογισμό στους, 1.450 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροδρίγκες, έκανε επίσης λόγο για 774 κτίρια που επλήγησαν, εκ των οποίων τα 189 κατέρρευσαν ολοσχερώς.

«Ο αριθμός των θανάτων ανήλθε σε 1450, γυναίκες και άνδρες που έχασαν τη ζωή τους μετά την πιο βάναυση φυσική καταστροφή που έχει υποστεί ποτέ η χώρα μας στην ιστορία της. Ο αριθμός των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν ανέρχεται σε 774, από τα οποία 189 κατέρρευσαν ολοσχερώς» διευκρίνισε σήμερα (28/6).

Διαβάστε επίσης: Απειλή ανθρωπιστικής κρίσης στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς: Θα επηρεαστούν περίπου 7 εκατομμύρια

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοουμένων υπολογίζεται περίπου σε 50.000.

Πατέρας και γιος βγήκαν ζωντανοί από τα χαλάσματα τέσσερις μέρες μετά

Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν σήμερα ζωντανοί από τα ερείπια, σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στην Καραμπαλέντα, παραλιακή πόλη βορείως του Καράκας που έχει ισοπεδωθεί από την καταστροφή.

Ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών κατέβασαν τον νεαρό και τον πατέρα του από ένα βουνό από συντρίμμια. Οι δύο διασωθέντες, γυμνοί πάνω σε φορεία, μεταφέρονταν από τους διασώστες, ενώ περιβάλλονταν από δεκάδες ανθρώπους.

Βενεζουέλα: Σώα δύο 11χρονα αγόρια μετά από 24ωρα εγκλωβισμού στα συντρίμμια

Ανάμεσα στις πιο δραματικές εικόνες διάσωσης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής είναι και τα δύο 11χρονα αγόρια, τα οποία διασώθηκαν ξεχωριστά από τα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν με διαφορά ωρών το ένα από το άλλο.

🇲🇽🇻🇪🙏 Rescatistas mexicanos lograron rescatar con vida a un niño de 11 años que permanecía atrapado entre los escombros en Caraballeda, La Guaira, Venezuela, tras más de 80 horas de los terremotos. pic.twitter.com/nqzgX2K86N — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 28, 2026

Βιντεοσκοπημένο υλικό του πρώτου αγοριού, του Moises, τον έδειξε να ανασύρεται από τα συντρίμμια με τα μάτια του καλυμμένα για να τα προστατεύσει από τον ήλιο, υπό τα χειροκροτήματα των διασωστών.

Ώρες αργότερα, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ ανακοίνωσε ότι ένα άλλο 11χρονο αγόρι είχε διασωθεί και δημοσίευσε ένα βίντεο στο X, όπου μεταφέρεται κάτω από έναν τεράστιο σωρό συντριμμιών με φορείο.

.Έχουν περάσει περισσότερες από 85 ώρες από τον πρώτο σεισμό, αλλά οι διασώστες δεν εγκαταλείπουν την ελπίδα, λέγοντας ότι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι ακόμα ζωντανοί, ειδικά αν έχουν πρόσβαση σε τροφή και νερό κάτω από τα ερείπια.

Κάποιοι έχουν δηλώσει στο βρετανικό μέσο, ότι μπορούν να ακούσουν τους ανθρώπους κάτω από τα ερείπια, αλλά δεν μπορούν να μετακινήσουν τις βαριές πλάκες από σκυρόδεμα και περιμένουν με αγωνία την άφιξη βαρέων μηχανημάτων.