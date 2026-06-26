Ισοπεδωμένες γειτονιές ανά τη Βενεζουέλα, και στην «καρδιά» της, το Καράκας, άφησε ο φονικός διπλός σεισμός που σκότωσε τουλάχιστον 235 ανθρώπους και προκάλεσε μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας.

Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής, απεικονίζοντας το πριν και το μετά ανά περιοχές, με κτίρια να έχουν μετατραπεί σε χαλάσματα, και τους δρόμους να μην φαίνονται πλέον από αέρος.

Ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 7,2 Ρίχτερ, σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ενώ μόλις 39 δευτερόλεπτα μετά ακολούθησε δεύτερη δόνηση 7,5 Ρίχτερ, «αποτελειώνοντας» όσες υποδομές είχαν υποστεί ζημιές.

Βενεζουέλα: «Κορυφή του παγόβουνου» οι μέχρι τώρα θάνατοι

Το φαινόμενο, που οι ειδικοί περιγράφουν ως «σεισμικό ντουέτο» (doublet), θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο και ιδιαίτερα καταστροφικό, καθώς δεν επιτρέπει σχεδόν καθόλου χρόνο αντίδρασης.

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Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), οι ανθρώπινες απώλειες αναμένεται να είναι εξαιρετικά υψηλές, με εκτιμήσεις που ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών ακόμη και έως τις 100.000, ενώ η πλήρης εικόνα της καταστροφής παραμένει ακόμη ασαφής λόγω των κατεστραμμένων υποδομών και των αποκλεισμένων περιοχών.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να προσεγγίσουν περιοχές που έχουν ουσιαστικά αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο.

Χιλιάδες άνθρωποι πιστεύεται ότι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι διασώστες επιχειρούν με ελάχιστα μέσα, σε συνθήκες έντονης αστάθειας και κινδύνου νέων καταρρεύσεων.