Σεισμός στη Βενεζουέλα: Μάχη με τον χρόνο για επιζώντες - Τουλάχιστον 235 οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 4.300 είναι οι τραυματίες, μετά από δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, καθώς μαζικές ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες παγιδευμένους κάτω από τα ερείπια.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία για τους καταστροφικούς σεισμούς, 200 άτομα αναφέρονται ως παγιδευμένα

Ωστόσο, την ίδια ώρα έχουν δημιουργηθεί αρκετές ανεπίσημες ιστοσελίδες για συγγενείς, όπου μπορούν να φιλοξενήσουν φωτογραφίες των αγνοούμενων αγαπημένων τους προσώπων δηλώνοντάς τους ως αγνοούμενους στη Βενεζουέλα και εκεί ο αριθμός ξεπερνά τις 40.000.

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Αμερικανική βοήθεια και χαλάρωση κυρώσεων

Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να συνδράμουν τη Βενεζουέλα, ενώ σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεισφέρει 150 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των προσπαθειών αντιμετώπισης από ομάδες βοήθειας και τα Ηνωμένα Έθνη. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώνουν τις κυρώσεις για τη στήριξη των σεισμόπληκτων.

Οι σεισμοί

Ένας προσεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Σαν Φελίπε, την πρωτεύουσα της πολιτείας Γιαρακούι, λίγο μετά τις 6:04 μ.μ. ET την Τετάρτη. Δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε ένας σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ κοντά στο Γιουμάρε, επίσης στην πολιτεία Γιαρακούι. Ο δεύτερος σεισμός ήταν ο μεγαλύτερος στη Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Υπήρξαν τουλάχιστον 138 μετασεισμοί μετά τους δύο σεισμούς. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε ότι το σεισμικό συμβάν ήταν ένα σπάνιο φαινόμενο που ονομάζεται «doublet» (διπλός σεισμός).

Και ξένοι υπήκοοοι ανάμεσα στα θύματα

Την ώρα που διεθνής βοήθεια αρχίζει να καταφθάνει στη χώρα, αρκετά κράτη ανακοινώνουν ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και υπήκοοί τους.

Βραζιλία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X τον θάνατο δύο πολιτών της, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προξενική συνδρομή προς τις οικογένειές τους.

Ιταλία

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε τον θάνατο άνδρα γεννημένου στο Καράκας το 1970, με διπλή υπηκοότητα Βενεζουέλας και Ιταλίας, ο οποίος σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε κτίριο στην πολιτεία Λα Γκουάιρα. Η Ρώμη εκτιμά ότι περίπου 170.000 κάτοχοι ιταλικών διαβατηρίων διαμένουν στη Βενεζουέλα.

Κίνα

Δύο Κινέζοι υπήκοοι έχασαν επίσης τη ζωή τους εξαιτίας των σεισμών, σύμφωνα με ανακοίνωση της κινεζικής πρεσβείας στο Καράκας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Νέα Κίνα.