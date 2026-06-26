Το κρίσιμο χρονικό διάστημα μετά από ένα σεισμό: Πόσο μπορούν να επιβιώσουν οι εγκλωβισμένοι στα ερείπια

Περίπου 30 ώρες έχουν περάσει από τον διπλό φονικό σεισμό που χτύπησε τη Βενεζουέλα και είχε σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον 235 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αριθμός αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί ραγδαία τις επόμενες ώρες καθώς στις σελίδες που δηλώνονται αγνοούμενοι ο αριθμός έχει ξεπεράσει τις 40.000 αν και οι επίσημοι αριθμοί κάνουν λόγο για 200.

Τα σωστικά συνεργεία, αλλά και άνθρωποι ακόμα και με γυμνά χέρια κάνουν απέλπιδες προσπάθειες να εντοπίσουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμμια με τον χρόνο να είναι εχθρός τους.

Διαβάστε ακόμα: Βενεζουέλα: Μακάβρια αναζήτηση στα συντρίμμια - Διεθνείς αποστολές διάσωσης σπεύδουν για τη σωτηρία

Ιστορικά, οι πρώτες 48 έως 72 ώρες μετά από έναν σεισμό θεωρούνται ευρέως το «χρυσό» χρονικό περιθώριο για τον εντοπισμό και τη διάσωση ανθρώπων που έχουν θαφτεί ζωντανοί κάτω από τα ερείπια. Μετά το διάστημα αυτό, οι πιθανότητες επιβίωσης χωρίς πρόσβαση σε νερό μειώνονται ραγδαία.

Ορισμένες μελέτες σύμφωνα με το CNN δείχνουν ότι η πλειονότητα των διασώσεων επιζώντων πραγματοποιείται μέσα στις πρώτες πέντε έως έξι ημέρες.

Ορισμένες ομάδες διάσωσης εφαρμόζουν τον λεγόμενο «κανόνα των τεσσάρων», σύμφωνα με τον οποίο ένας εγκλωβισμένος άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει περίπου τέσσερα λεπτά χωρίς αέρα, τέσσερις ημέρες χωρίς νερό και τέσσερις εβδομάδες χωρίς τροφή.

Ωστόσο, έρευνες υποδεικνύουν ότι τα «άκαμπτα, καθολικά χρονικά όρια» δεν είναι πάντοτε ακριβή, καθώς υπό σπάνιες συνθήκες η επιβίωση μπορεί να παραταθεί σημαντικά.

Μετά τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία το 2023, άνθρωποι εξακολουθούσαν να ανασύρονται ζωντανοί από τα ερείπια ακόμη και δέκα ημέρες μετά τη δόνηση, διαψεύδοντας τις συνήθεις εκτιμήσεις για τα όρια της ανθρώπινης επιβίωσης.

Ειδικοί στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών επισημαίνουν ότι αρκετοί παράγοντες, όπως η πρόσβαση των εγκλωβισμένων σε οξυγόνο, νερό και τροφή μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες επιβίωσης ακόμη και αν παρέλθει το χρονικό διάστημα που θεωρείται κρίσιμο.

Σημαντικό ρόλο παίζει ακόμα η κατάσταση της υγείας τους, όπως το αν έχουν υποστεί ελαφρούς τραυματισμούς ή σοβαρές βλάβες σε ζωτικά εσωτερικά όργανα. Επιπλέον, άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας –ιδίως όταν δεν έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα φάρμακά τους ή όταν η φαρμακευτική τους αγωγή προκαλεί παρενέργειες όπως η αφυδάτωση– έχουν μικρότερες πιθανότητες επιβίωσης, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Στη βόρεια Βενεζουέλα το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα θερμό και ξηρό, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αφυδάτωσης και θερμικής εξάντλησης για όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.