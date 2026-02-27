Βενεζουέλα: Τα έσοδα από το πετρέλαιο θα διαχειρίζεται πλέον το Υπουργείο Οικονομικών ΗΠΑ

Απευθείας σε λογαριασμούς που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, θα δρομολογούνται τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας, δήλωσε σήμερα, Παρασκευή (27/02) ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

Μέχρι τώρα τα έσοδα κατατίθονταν αρχικά σε λογαριασμό στο Κατάρ ώστε να προστατευτούν από κατασχέσεις.

Μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, οι ΗΠΑ έχουν θέσει υπό τον έλεγχο τους τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας στο πλαίσιο μιας ιστορικής συμφωνίας μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον.

Η κίνηση αυτή γίνεται μετά από εκτελεστικό διάταγμα των ΗΠΑ που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα για την προστασία των εσόδων από πιστωτές που επιδιώκουν να κατάσχουν χρήματα της Βενεζουέλας, δήλωσε ο Ράιτ σε δημοσιογράφους στο Τέξας, καθώς το χρέος που εκκρεμεί προς τους ομολογιούχους, τους πρώην επιχειρηματικούς εταίρους και τις απαλλοτριωμένες εταιρείες συνεχίζει να συσσωρεύεται.

Ο Ράιτ πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν σχεδιάζει προς το παρόν να επισκεφθεί τη Βενεζουέλα, «αλλά είναι βεβαίως μια πολύ ρεαλιστική πιθανότητα».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Ράιτ έγινε ο υψηλότερος σε αξίωμα Αμερικανός αξιωματούχος που επισκέφθηκε τη χώρα έπειτα από χρόνια, όπου παρότρυνε τις αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν και να αναβιώσουν την ερειπωμένη ενεργειακή βιομηχανία της Βενεζουέλας.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας αναμένεται να φθάσουν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια τις επόμενες μέρες, δήλωσε χθες ο Ράιτ. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πει ότι τα χρήματα θα είναι υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ, αλλά θα χρησιμοποιούνται προς όφελος των πολιτών της Βενεζουέλας.

Ο Ράιτ δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας παρουσίασε σχέδια για επενδύσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του τον περασμένο μήνα που περιλαμβάνουν την επισκευή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Η κυβέρνηση αγόρασε επίσης πρόσφατα μια σειρά από ιατρικά εφόδια από τις ΗΠΑ, είπε ο ίδιος.

«Η ικανότητα τους να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια έχει καταρρεύσει τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να επισκευασθούν, και σκοπεύουν να δαπανήσουν χρήματα για να το κάνουν αυτό» πρόσθεσε ο Ράιτ.