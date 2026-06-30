Βενεζουέλα: Ξεπέρασε τους 1.710 ο αριθμός των νεκρών

Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, αυξήθηκε από 1.450 σε 1.719, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, συμπληρώνοντας πως οι τραυματίες ανέρχονται σε 5.034.

Όπως είπε ο κ. Ροδρίγκες, 189 κτίρια ισοπεδώθηκαν, ενώ 666 κατέρρευσαν εν μέρει ή υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές. Συμπλήρωσε πως «609 μετασεισμοί» έχουν καταγραφεί στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης μιας δόνησης μεγέθους 4,2 βαθμών το πρωί της Δευτέρας.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, αλλά όσο περνούν οι ώρες εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σχεδιάζει να στείλει 10.000 νεκρόσακους στη Βενεζουέλα, εν μέσω φόβων ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες ημέρες.