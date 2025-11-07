«Βεντέτα» δύο οικογενειών Τούρκων στην Ουαλία για τα... κεμπάπ: Χτυπιούντουσαν με τις σούβλες

Χαμός στο Νιούπορτ της Ουαλίας, μεταξύ δύο οικογενειών από την Τουρκία που διατηρούν καταστήματα κεμπάπ στην περιοχή, καθώς πιάστηκαν στα χέρια, κρατώντας σούβλες.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει την άγρια συμπλοκή και μάλιστα το ντοκουμέντο παρουσιάστηκε στη δίκη για την υπόθεση που είναι σε εξέλιξη.

Στο βίντεο φαίνονται άνδρες από τις δύο οικογένειες να κρατούν σούβλες και να επιτίθενται ο ένας στον άλλο.

Σύμφωνα με τη «Daily Mail» η οικογένεια Ακσόι είναι ιδιοκτήτρια του Family Kebab και η οικογένεια Σαγιάκ είναι ιδιοκτήτρια του Antalya Kebab.

Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ των δύο οικογενειών οφείλεται σε «εσωτερικές διαμάχες» μεταξύ ατόμων που είχαν σχέση μαζί τους στην Τουρκία.

Το βίντεο που προβλήθηκε στο δικαστήριο έδειξε ότι η συμπλοκή ξεκίνησε όταν ο Φιράτ Σαγιάκ χτύπησε τον Μεχμέτ Ακσόι έξω από το κατάστημα κεμπάπ. Στη συνέχεια ο δεύτερος τηλεφώνησε σε συγγενείς του με αποτέλεσμα η συμπλοκή να πάρει διαστάσεις.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο μετά τον καβγά και βγήκε τον Σαβάς Σαγιάκ με ένα μεγάλο τραύμα στο κεφάλι και τον Γιαγμάρ Σαγιάκ με τραύματα επίσης στο κεφάλι.

Επίσης, ο Μεχμέτ και ο Μαχζάρ Ακσόι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με κοψίματα και μελανιές στα χέρια.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι οι δύο οικογένειες έχουν πλέον συμφιλιωθεί μετά από παρέμβαση της τουρκικής και κουρδικής κοινότητας στην Ουαλία και της Κουρδικής Λαϊκής Δημοκρατικής Συνέλευσης.

