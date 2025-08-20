Βέρντις: Το κράτος που ίδρυσε ένας 20χρονος και βάζει πλώρη για τη Eurovision

Το Βέρντις (Verdis) είναι ένα μέρος που μάλλον λίγοι γνωρίζουν. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ντάνιελ Τζάκσον, ήθελε να «κάνει κάτι μεγάλο» και...ανακάλυψε μια χώρα.

Ο Τζάκσον, 20 ετών, γεννήθηκε στην Αυστραλία από Βρετανούς γονείς και έζησε στη Μελβούρνη μέχρι τα 17 του. Ήταν μόλις 14 ετών όταν αυτός και μια ομάδα φίλων αποφάσισαν ότι «ήθελαν να κάνουν κάτι μοναδικό».

Ενώ οι περισσότεροι συνομήλικοί τους έβλεπαν TikTok, ο Τζάκσον και οι φίλοι του – μερικοί από τη νοτιοανατολική Ευρώπη που είχε γνωρίσει στο διαδίκτυο, μερικοί από το Waverley Christian College, το ιδιωτικό σχολείο της Μελβούρνης που φοιτούσε – έψαξαν χάρτες και ανακάλυψαν μια ακατοίκητη λωρίδα δάσους που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κροατίας και της Σερβίας. Σκέφτηκαν ότι θα ήταν διασκεδαστικό να δουν αν μπορούσαν να τη μετατρέψουν σε χώρα και την ονόμασαν Βέρντις.

Η «μικροχώρα» (μια μικρή χώρα που δεν αναγνωρίζεται ευρέως, σε αντίθεση με τις επίσημα αναγνωρισμένες «μικροκρατίες» όπως η Ανδόρα και το Μονακό) είναι μόλις 1,6 εκτάρια μεγαλύτερη από την Πόλη του Βατικανού και δεν έχει κατοικηθεί ποτέ. Δεν αποτελεί μέρος καμίας χώρας από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. «Προφανώς, αυτό συνέβη πριν από περισσότερα από 30 χρόνια», λέει ο Τζάκσον. «Πιστεύουμε λοιπόν ότι έχουμε το δικαίωμα να την αποκτήσουμε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Βέρντις: Μια περιοχή με κυβέρνηση και νόμους

Αν και δεν υπάρχει ένας μοναδικός, καθολικός τρόπος για την απόκτηση κυριαρχίας επί ενός εδάφους, ο Τζάκσον και οι ομοϊδεάτες του Verdis έχουν σχηματίσει κυβέρνηση, θεσπίσει νόμους, χαρτογραφήσει την περιοχή, υψώσει σημαία (με ανοιχτό μπλε και λευκές ρίγες, πολύ παρόμοια με την σημαία της Αργεντινής) και έχουν προσελκύσει 15.000 αιτήσεις για υπηκοότητα, 400 από τις οποίες έχουν γίνει δεκτές. Νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν πει στον Τζάκσον ότι «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ο παλαιότερος ενεργός διεκδικητής της γης είναι ο νόμιμος διεκδικητής», λέει. «Που είμαστε εμείς, επειδή η Κροατία και η Σερβία δεν έχουν διεκδικήσει ποτέ αυτή τη γη».

Το Βέρντις είναι το αποτέλεσμα μιας συνοριακής διαμάχης στην περιοχή. Η Σερβία θεωρεί ότι τα σύνορά της είναι η κεντρική γραμμή του Δούναβη (αυτό είναι το συνήθως αποδεκτό σύνορο από το τέλος του πολέμου της ανεξαρτησίας της Κροατίας το 1995).

Ωστόσο, η Κροατία θέλει τα σύνορα να είναι «κτηματολογικά», με βάση παλιούς χάρτες συνόρων. Η διαφορά αυτή έχει οδηγήσει σε μερικές αδιεκδίκητες εκτάσεις γης, όπως το Verdis (το οποίο βρίσκεται στην κροατική πλευρά του Δούναβη, αλλά εκτός των αυτοπροσδιοριζόμενων συνόρων της Κροατίας).

Τον Οκτώβριο του 2023, όταν ο Τζάκσον και μια ομάδα πολιτών προσπάθησαν να εγκατασταθούν μόνιμα στο Βέρντις, απομακρύνθηκαν με τη βία από την κροατική αστυνομία. Ο Τζάκσον και ο αντιπρόεδρός του, Χέκτορ Μπόουλς, ο οποίος ζει μεταξύ Ντόβερ και Βουλγαρίας και γνώρισε τον Τζάκσον μέσω ενός κοινού φίλου, έλαβαν ισόβια απαγόρευση εισόδου στην Κροατία. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλήγμα, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να έχει κανείς πρόσβαση στο Βέρντις χωρίς να εισέλθει στην Κροατία.

Ο Τζάκσον παραδέχεται ότι, στην αρχή, το Βέρντις δεν ήταν κάτι που έλαβε πολύ σοβαρά. «Ήταν ένα είδος πειράματος», λέει, εμπνευσμένος από το Λίμπερλαντ, μια μεγαλύτερη έκταση γης που δεν είχε διεκδικηθεί προηγουμένως, 20 χιλιόμετρα βόρεια του Βέρντις. Αυτή η μικροχώρα δεν έχει διεκδικηθεί ούτε από την Κροατία ούτε από τη Σερβία και ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη χώρα από τον Τσέχο δεξιό πολιτικό Βίτ Τζέντλιτσκα το 2015, ο οποίος σκόπευε να την μετατρέψει σε φορολογικό παράδεισο.

«Μας άρεσε η ιδέα του Liberland, αλλά δεν συμφωνούσαμε απόλυτα με την ιδεολογία του», λέει ο Τζάκσον – έτσι αποφάσισαν να δουν αν μπορούσαν να δημιουργήσουν τη δική τους εκδοχή. Το όνομα Verdis επιλέχθηκε λόγω της ομοιότητάς του με τη λατινική λέξη για το πράσινο – viridis – και η αρχική ιδέα για τη νέα χώρα ήταν ότι θα εστίαζε σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Για αρκετά χρόνια, το Verdis παρέμεινε λίγο περισσότερο από μια ιδέα, μέχρι το 2023, όταν άρχισε να αυξάνεται το ενδιαφέρον για τη μικροχώρα. Ο Τζάκσον, τότε 18 ετών, έκανε πολλά ταξίδια στο έδαφος με μερικούς από τους άλλους υποστηρικτές του. «Φέρναμε δασοκόμους. Κάναμε πολλή δουλειά με το κτηματολόγιο. Αν προσθέσουμε όλα τα ταξίδια, κατασκηνώσαμε εκεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα», λέει. «Σκέφτηκα: ας το κάνουμε πραγματικότητα».

Η συμμετοχή στη Eurovision

Αν και ο Τζάκσον λέει ότι ο Βέρντις «θα ήθελε να γίνει μέλος της ευρωζώνης», η ένταξη στην ΕΕ δεν αποτελεί στόχο: «Είμαι πολύ υπέρ της ΕΕ, αλλά η ΕΕ δεν έχει σχεδιαστεί για μικρές χώρες». Η συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, από την άλλη πλευρά, είναι κάτι που ταιριάζει απόλυτα. «Θα το θέλαμε πολύ, ειλικρινά», λέει ο Τζάκσον, προσθέτοντας ότι η Verdis έχει «αρκετές καλές σχέσεις με διαγωνιζόμενους της Eurovision» – συγκεκριμένα με τον Λουκ Μπλακ, τον διαγωνιζόμενο της Σερβίας για το 2023, τον οποίο ο Τζάκσον έχει συναντήσει και λέει ότι είναι «μεγάλος υποστηρικτής» της Verdis.

Όταν τον προσέγγισε η Guardian, ο τραγουδιστής είπε ότι βρήκε την όραση του Τζάκσον για τους Verdis «ενδιαφέρουσα, ειδικά δεδομένου ότι είναι στα 20 του και ηγείται μιας τέτοιας πρωτοβουλίας». Αν και «δεν έχει καμία σχέση με τους Verdis», ο τραγουδιστής πρόσθεσε: «Τους εύχομαι κάθε επιτυχία στις προσπάθειές τους».

Πηγή: Guardian