Βίλνιους: Έκλεισε για τρίτη φορά μέσα στο μήνα το αεροδρόμιο - Εισβολή μπαλονιών από Λευκορωσία

Τρίτη φορά που παραβιάζεται ο εναέριος χώρος της Λιθουανίας αυτό τον μήνα, εξαιτίας των μετεωρολογικών μπαλονιών από τη Λευκορωσία.

Τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας έκλεισαν και το βράδυ της Παρασκευή αφού τα ραντάρ εντόπισαν «δεκάδες μπαλόνια».

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους είχε κλείσει προσωρινά την Τρίτη 21 Οκτωβρίου καθώς και στις 5 Οκτωβρίου.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε ανακοίνωσε το κλείσιμο των δύο συνοριακών περασμάτων με τη Λευκορωσία μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, όπως είχε προειδοποιήσει την Τετάρτη σε περίπτωση που επαναλαμβάνονταν τέτοια περιστατικά.