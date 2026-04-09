Βήματα προς την υποχρεωτική στράτευση στις ΗΠΑ; Αυτόματα πλέον η εγγραφή στα μητρώα αρρένων

Σε μία σημαίνουσα απόφαση προχώρησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στις ΗΠΑ, καθιστώντας, αρχής γενομένης τον ερχόμενο Δεκέμβριο, αυτόματη τη διαδικασία εγγραφής στρατεύσιμων ανδρών στα μητρώα αρρένων.

Σύμφωνα με το USA Today, η αλλαγή έρχεται ως προσπάθεια να βελτιστοποιηθεί η υπάρχουσα διαδικασία αυτοεγγραφής, όπως υποστηρίζει η υπηρεσία που επιβλέπει το σύστημα.

Στις 30 Μαρτίου, το Σύστημα Επιλεκτικής Υπηρεσίας, η ομοσπονδιακή υπηρεσία που επιβλέπει τη βάση δεδομένων των ανδρών που είναι στρατεύσιμοι σε περίπτωση επιστράτευσης, υπέβαλε πρόταση για αυτόματη εγγραφή στο Γραφείο Πληροφοριών και Ρυθμιστικών Υποθέσεων.

Η νέα διαδικασία αυτόματης καταχώρισης εγκρίθηκε από το Κογκρέσο βάσει του Νόμου περί Εθνικής Άμυνας για το οικονομικό έτος 2026, τον οποίο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της υπηρεσίας , ο οργανισμός θα εφαρμόσει τη μετάβαση στην αυτόματη εγγραφή έως τον Δεκέμβριο, δημιουργώντας μια «βελτιστοποιημένη διαδικασία εγγραφής και αντίστοιχη αναδιάταξη του εργατικού δυναμικού».

Η αλλαγή αυτή δεν καταργεί την προαιρετικότητα της στρατιωτικής υπηρεσίας για τους Αμερικανούς πολίτες, αλλά σηματοδοτεί μία εντατικοποίηση της εγγραφής για τυχόν επείγουσα γενική επιστράτευση, που αντηχεί ανησυχητικά στην ολοένα και πιο επιθετική Αμερική του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Προς το παρόν, η εγγραφή στα μητρώα αρρένων ήταν νομική υποχρέωση κάθε Αμερικανού άντρα, ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, και έπρεπε να διεκπεραιώνεται έως το 25ο έτος ηλικίας, διαορετικά η μη παρουσία επέσυρε νομικές κυρώσεις. Με το νέο σύστημα, θα γίνεται αξιοποίηση της κυβερνητικής βάσης δεδομένων, αφαιρώντας την δυνατότηα παράκαμψης του συστήματος.