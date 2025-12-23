Βινς Ζαμπέλα: Νεκρός σε τροχαίο με Ferrari ο δημιουργός του Call of Duty - Σοκαριστικό βίντεο

Νεκρός σε ηλικία 55 ετών ο συνδημιουργός της δημοφιλούς σειράς βιντεοπαιχνιδιών «Call of Duty», Βινς Ζαμπέλα (Vince Zampella), σε ένα τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια.

Ο θάνατος του Αμερικανού σχεδιαστή βιντεοπαιχνιδιών επιβεβαιώθηκε από την Electronic Arts, ιδιοκτήτρια της Respawn Entertainment, του στούντιο παιχνιδιών που συνίδρυσε.

Ο Ζαμπέλα ταξίδευε με μια Ferrari, με ακόμη ένα άτομο όταν το πολυτελές αυτοκίνητο προσέκρουσε στην άκρη του δρόμου και άρπαξε φωτιά.

Βινς Ζαμπέλα: Σκοτώθηκε ακαριαία στο τροχαίο

Βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων ενημέρωσης και των social media καταγράφει τη στιγμή που η Ferrari του Ζαμπέλα βγαίνει με ιλιγγιώδη ταχύτητα από τούνελ, και προσκρούει πλαγιομετωπικά στο προστατευτικό στα δεξιά του δρόμου.

«Πρόκειται για μια απίστευτη απώλεια και στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του Βινς, στους αγαπημένους του και σε όλους όσους επηρέασε μέσα από τα έργα του», δήλωσε εκπρόσωπος της Electronic Arts στο BBC.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το άτομο που καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού εκσφενδονίστηκε, ενώ ο οδηγός παρέμεινε εγκλωβισμένος. Δεν είναι σαφές αν ο Ζαμπέλα οδηγούσε το αυτοκίνητο ή ήταν συνεπιβάτης αλλά και οι δύο έχασαν τη ζωή τους.

BREAKING: Vince Zampella, co-creator of the Call of Duty franchise, has reportedly died in a car crash near Los Angeles. A major loss for the global gaming community. 🎮💔 pic.twitter.com/XZIgrMqR6E — Binson vincent (@binson_vincent) December 23, 2025

«Για άγνωστους λόγους, το όχημα βγήκε από τον δρόμο, χτύπησε σε ένα τσιμεντένιο φράγμα και τυλίχθηκε στις φλόγες», ανέφερε η τροχαία της Καλιφόρνια στο BBC.

Ο Ζαμπέλα δημιούργησε το Call of Duty με τους μακροχρόνιους συνεργάτες του Τζέισον Γουεστ και Γκραντ Κόλιερ το 2003.

Εμπνευσμένο από τα γεγονότα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το βιντεοπαιχνίδι έχει πουλήσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια αντίτυπα, καθιστώντας την Activision της Microsoft μία από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες παιχνιδιών. Έχει επίσης εμπνεύσει μια επερχόμενη ταινία live-action.

Η σειρά Call of Duty δεν ήταν η μόνη επιτυχία του. Ήταν επίσης υπεύθυνος για άλλα πολύ δημοφιλή παιχνίδια, όπως τα Medal of Honor, Titanfall και Apex Legend.