Βιρτζίνια: 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση λεωφορείου με 6 οχήματα

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 άτομα τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο στην πολιτεία της Βιρτζίνια στις ΗΠΑ συγκρούστηκε με έξι οχήματα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο νότιο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου Interstate 95 όπου γίνονταν έργα στον δρόμο και η κυκλοφορία ήταν επιβραδυμένη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας της Πολιτείας της Βιρτζίνια.

Τουλάχιστον 34 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ τρεις από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι πέντε νεκροί επέβαιναν σε οχήματα που χτυπήθηκαν από το λεωφορείο.

Η έρευνα για το πολύνεκρο τροχαίο συνεχίζεται, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το λεωφορείο φαίρεται να μην μείωσε ταχύτητα παρά την κίνηση και προσέκρουσε στα έξι οχήματα που βρίσκονταν μπροστά από το σημείο των έργων. Δεν έχει ακόμη γίνει γνωστό για ποιον σκοπό είχε μισθωθεί το λεωφορείο ούτε ποιοι επέβαιναν σε αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, εξετάζεται το ενδεχόμενο άσκησης κατηγοριών.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 02:35 τοπική ώρα (07:35 ώρα Βρετανίας) την Παρασκευή, στο 146ο μίλι της διαδρομής, στην κομητεία Στάφορντ. Τα νότια ρεύματα κυκλοφορίας παρέμειναν κλειστά για επτά ώρες μετά το δυστύχημα, ενώ η κυκλοφορία εκτρεπόταν σε παρακαμπτήριες διαδρομές.

Ο δρόμος έχει πλέον δοθεί πλήρως στην κυκλοφορία, δήλωσε στο BBC ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Βιρτζίνια, Μάθιου Ντέμλεϊν.

Σε εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία της Βιρτζίνια, το κατεστραμμένο λεωφορείο φαίνεται ακινητοποιημένο σε χορταριασμένη έκταση δίπλα στον αυτοκινητόδρομο.

Το αμερικανικό δίκτυο CBS News, συνεργάτης του BBC στις ΗΠΑ, μετέδωσε ότι 19 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Mary Washington στη γειτονική πόλη Φρέντερικσμπεργκ. Πέντε από αυτούς έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ δύο παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Δώδεκα ασθενείς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Stafford και έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, σύμφωνα με το CBS.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ότι σημειώθηκαν ακόμη δύο τροχαία στην περιοχή γύρω από το αρχικό σημείο του δυστυχήματος.