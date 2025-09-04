Βλάβη στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος του Πέδρο Σάντσεθ: Ακυρώθηκε η πτήση του για Παρίσι

Στη Μαδρίτη αναγκάστηκε να επιστρέψει, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, μετά από βλάβη που παρουσίασε το επίσημο, πρωθυπουργικό αεροσκάφος.

Ο Πέδρο Σάντσεθ κατευθυνόταν στο Παρίσι της Γαλλίας, προκειμένου να συμμετάσχει σε διάσκεψη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν καταγράφηκε η βλάβη στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος.

Όπως έγινε γνωστό, θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί από τις αρμόδιες Αρχές στην Ισπανία τι προκάλεσε τη βλάβη στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος.

🔴 ÚLTIMA HORA | Sánchez, obligado a anular el viaje a París para asistir a la cumbre sobre Ucrania por una avería en el avión https://t.co/GZQnwEzUE2 pic.twitter.com/BFMN1OxMJ7 — EL PAÍS (@el_pais) September 4, 2025

Τα επίσημα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από τον πρόεδρο, τον αρχηγό του κράτους και τους υπουργούς είναι πολύ παλιά και έχουν υποστεί βλάβες σε αρκετές περιπτώσεις, γεγονός που οδήγησε στην εξέταση της αντικατάστασής τους, αλλά το κόστος και η πολιτική διαμάχη που θα συνεπαγόταν μια τέτοια απόφαση έχουν καθυστερήσει την λήψη μιας τέτοιας απόφασης.

Με πληροφορίες από El Pais