Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι ο πληθυσμός του αρκτικού νησιού και οι αρχές της χώρας πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για μια πιθανή στρατιωτική εισβολή, ακόμη και αν παραμένει ένα απίθανο σενάριο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να απειλεί με κατάληψη της περιοχής, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
«Δεν είναι πιθανό να υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα Νουούκ την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου.
Nωρίτερα, μέτρα ενίσχυσης της άμυνας της Γροιλανδίας, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δηλώνοντας την πρόθεση της για μία πιο μόνιμη παρουσία στην Αρκτική την Τρίτη 20/1 η οποία θα εφαρμοστεί μέσω της ενεργοποίησης του σχεδίου Baltic Sentry.
Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα, κυρίως αμυντικών μέσων, μεταξύ των οποίων φρεγάτες και αεροσκάφη ναυτικής επιτήρησης. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού στόλου ναυτικών μη επανδρωμένων συστημάτων (drones), θα ενσωματώσει εθνικά μέσα επιτήρησης, με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας προστασίας κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.
Η πρωθυπουργός της Δανίας τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται σε συνεχή, εικοσιτετράωρη επικοινωνία με τους συμμάχους της στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου.
