Βολή ρεκόρ από απόσταση 4 χιλιομέτρων σκοτώνει δύο Ρώσους στρατιώτες

Ουκρανός στρατιώτης υποστηρίζει πως κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη επαληθευμένη θανατηφόρα επίθεση από ελεύθερο σκοπευτή.

Εξουδετέρωσε δύο Ρώσους στρατιώτες από απόσταση 4.374 γιάρδων (σχεδόν 4 χιλιομέτρων), σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού της Ουκρανίας.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε δείχνει τη στιγμή της επίτευξης του ρεκόρ, κοντά στην πόλη Ποκρόβσκ, στην περιοχή του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, κατά τη διάρκεια των μαχών της Πέμπτης.

Ποιους σκότωσε ο ελεύθερος σκοπευτής στην Ουκρανία

Ο σκοπευτής, μέλος της ειδικής ομάδας ελεύθερων σκοπευτών "Pryvyd" (ή "Φαντάσματα") της Ουκρανίας, σκότωσε δύο Ρώσους στρατιώτες με μια μόνο βολή από απόσταση 4.374 γιάρδων (περίπου 4 χλμ.), όπως ανέφερε το ουκρανικό μέσο Defense Express.

Πως έγινε η βολή των 4 χλμ

Η βολή πραγματοποιήθηκε με τουφέκι "Alligator" των 14,5 χιλιοστών, ουκρανικής κατασκευής, και καθοδηγήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και drones, σύμφωνα με τις αναφορές από την Ουκρανία.

Ο στρατιωτικός αναλυτής Γιούρι Μπούτουσοφ, που μοιράστηκε το βίντεο, σημείωσε: «Η βολή που κατέρριψε το ρεκόρ πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου 2025, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη υπό την καθοδήγηση UAV και τουφέκι Alligator των 14,5 χιλιοστών.»

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ένας άλλος Ουκρανός ελεύθερος σκοπευτής, ο οποίος εξουδετέρωσε Ρώσο στρατιώτη από απόσταση 2,36 μιλίων (4.156 γιάρδων) τον Νοέμβριο του 2023, χρησιμοποιώντας το εξελιγμένο τουφέκι "Lord of the Horizon".

Πριν από αυτό, το παγκόσμιο ρεκόρ είχε καταρριφθεί από έναν ανώνυμο μέλος των Ειδικών Δυνάμεων του Καναδά το 2017, στο Αφγανιστάν, με απόσταση 2,20 μιλίων.

Η τελευταία αυτή επιτυχία έρχεται να ενισχύσει τη φήμη των Ουκρανών στρατιωτών, οι οποίοι συνεχίζουν να καταρρίπτουν ρεκόρ και να αποδεικνύουν τις εξελιγμένες τεχνικές και τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν στην πολεμική τους προσπάθεια.

Με πληροφορίες από New York Post