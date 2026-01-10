Βόρεια Κορέα: Καταγγελία πως νοτιοκορεατικό drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της

Η Βόρεια Κορέα ανέφερε χθες Σάββατο ότι ένα νοτιοκορεατικό drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της στις 4 Ιανουαρίου, παραβιάζοντας την κυριαρχία της.

Σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA που επικαλείται στρατιωτικό αξιωματούχο, το drone προερχόταν από την πόλη Ίντσον της Νότιας Κορέας και διένυσε μια απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων προτού καταρριφθεί στη Βόρεια Κορέα.

Το drone ήταν εξοπλισμένο με κάμερες παρακολούθησης για την καταγραφή σημαντικών εγκαταστάσεων στη Βόρεια Κορέα, μεταδίδει το KCNA.

«Ακόμα και μετά την αλλαγή καθεστώτος… (η Νότια Κορέα) εξακολουθεί να προβαίνει σε τέτοιες προκλητικές ενέργειες με drones κοντά στα σύνορα», αναφέρει το KCNA, χαρακτηρίζοντας τη Νότια Κορέα ως τον «κυριότερο εχθρό» για τη χώρα.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει απορρίψει κάθε προσπάθεια προσέγγισης από την πλευρά της Σεούλ μετά την ανάληψη της προεδρίας της Νότιας Κορέας από τον Λι Τζε Μιουνγκ. Ο Λι είχε δεσμευτεί να καταβάλει προσπάθειες για διάλογο με την ηγεσία της Βόρειας Κορέας, με στόχο την εκτόνωση των εντάσεων στην κορεατική χερσόνησο.

Οι νοτιοκορεατικές αρχές «δεν είναι ποτέ σε θέση να αποφύγουν την ευθύνη για την κλιμάκωση της έντασης», αναφέρει το δημοσίευμα του KCNA.