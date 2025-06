Το Βόρειο Σέλας «χορεύει» πάνω από τη Γη- Στιγμές μαγείας από το διάστημα

Ένα απίστευτης ομορφιάς βίντεο, τράβηξε και «ανέβασε» στον λογαριασμό της στο Χ, η αστροναύτισσα της NASA, Anne McClain, στο οποίο έχει «πιάσει» το Βόρειο Σέλας να «χορεύει» πάνω από τη Γη.

Οι πρόσφατες γεωμαγνητικές καταιγίδες έχουν αυξήσει τις πιθανότητες παρατήρησης του Βόρειου Σέλας, και το συγκεκριμένο φαινόμενο ακολούθησε μια ηλιακή έκλαμψη που εκπέμφθηκε από τον Ηλιο την περασμένη Παρασκευή.

«Λατρεύω το πώς αυτό το Σέλας φώτισε τη Γη μας, και επίσης μου άρεσε ο «χορός» των δορυφόρων στα αριστερά, προς το τέλος του βίντεο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Αnne McClain, αναρτώντας το βίντεο.

«Είναι ενδιαφέρον πώς «γλιστράει» κατά μήκος της ατμόσφαιρας καθώς ανατέλλει στον ορίζοντα. Έχω πλέον προσθέσει στο “bucket list” μου να δω το Σέλας από τη Γη», κατέληξε.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Auroras from space always draw crewmembers to the Cupola. I love how this one illuminated our Dragon, and I also love the dance of satellites on the left in the latter part of the video. It’s interesting how the aurora creeps along the top of the atmosphere as it comes up over… <a href="https://t.co/4FGu5n0LpN">pic.twitter.com/4FGu5n0LpN</a></p>— COL Anne McClain (@AstroAnnimal) <a href="https://twitter.com/AstroAnnimal/status/1929592707510636997?ref_src=twsrc%5Etfw">June 2, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>