Ένας άνδρας που γοητευόταν από τους βρικόλακες και τα νεκροταφεία, και ο οποίος φέρεται να πίστευε ότι θα ζούσε για πάντα αν έπινε αίμα, τέθηκε υπό κράτηση σε νοσοκομείο, αφού εντοπίστηκε να πετάει νεκρά ζώα έξω από εκκλησίες σε δασική περιοχή της Βρετανίας.

Ο 48χρονος Benjamin Lewis άφηνε πτώματα προβάτων και ελαφιών στα κατώφλια εκκλησιών στην περιοχή New Forest του Hampshire, προκαλώντας φόβο στους πιστούς και αναστάτωση στους κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα έκλεβε και έσφαζε, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η εκκλησία της Αγίας Θηρεσίας (St Theresa’s) στο Totton, όπου βρέθηκε πεταμένο ένα νεκρό ζώο. «Μας έχει αναστατώσει όλους»: Οι κάτοικοι του New Forest ανήσυχοι εξαιτίας του άνδρα που άφηνε κουφάρια ζώων έξω από εκκλησίες. Στο πλαίσιο της επιχείρησης για τη σύλληψη του Lewis, αστυνομικοί έθεσαν υπό παρακολούθηση εκκλησιαστικούς χώρους κατά τη διάρκεια σημαντικών ημερομηνιών του σατανιστικού ημερολογίου.

Ο Lewis συνελήφθη τελικά αφού εντοπίστηκαν ίχνη του DNA του στα υπολείμματα ενός αρνιού. Ομολόγησε την ενοχή του για πρόκληση σκόπιμης παρενόχλησης, ανησυχίας ή ψυχικής ταλαιπωρίας με θρησκευτικά κίνητρα, καθώς και για την κλοπή αρνιών.

Σε προηγούμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο, ο Lewis,κάτοικος του Totton στο Southampton, απάντησε «Κόμης Δράκουλας» όταν του ζητήθηκε να δηλώσει τα στοιχεία του. Ο δικαστής William Mousley KC αποφάσισε ότι ο άνδρας θα παραμείνει υπό κράτηση για νοσηλεία, έως ότου ένα αρμόδιο συμβούλιο ψυχικής υγείας ή ο Υπουργός Δικαιοσύνης κρίνουν ότι είναι ασφαλής η αποφυλάκισή του.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Lewis, ο οποίος εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης από το νοσοκομείο, ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του και δήλωσε ότι δεν τρέφει κακία για τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν.

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο, η αστυνομικός Jessica Surman της Αστυνομίας του Hampshire δήλωσε ότι επρόκειτο για την πιο ασυνήθιστη υπόθεση που είχε χειριστεί ποτέ. «Είναι μια περίπτωση όπου νομίζεις ότι έχεις φτάσει στο αποκορύφωμα του παραλογισμού, και τότε συμβαίνει κάτι άλλο που ανατρέπει εντελώς τα δεδομένα».