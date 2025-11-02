Βρετανία: «Έπεσαν» μαχαιριές από 10 άτομα μέσα σε τρένο - Δύο συλλήψεις

Ασύλληπτο περιστατικό συνέβη σε τρένο στη Βρετανία, όταν δέκα άνθρωποι ξεκίνησαν να μαχαιρώνονται μέσα στο συρμό που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο το Σάββατο, (1/10).

Σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία, δεν υπήρξαν νεκροί όμως οι εννέα από τους δέκα εμπλεκόμενους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ πραγματοποιήθηκαν και δύο συλλήψεις.

Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 19:39, ώρα Αγγλίας για επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, στις 19:44, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου. Η επίθεση ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από τον σταθμό του Πίτερμπορο.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας αλλά και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Ανατολικής Αγγλίας, ενώ στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν μάλιστα εναέρια ασθενοφόρα.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Times ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μεγάλο μαχαίρι και επιβάτες να κρύβονται στις τουαλέτες του τρένου για να ξεφύγουν. Άλλος αφηγήθηκε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει αιμόφυρτος μέσα στο βαγόνι φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι». Ένας μάρτυρας δήλωσε στους Times ότι υπήρχε «αίμα παντού», ενώ επιβάτες «ποδοπατήθηκαν» καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν.

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να μπαίνουν στο τρένο. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Sky News ότι ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό που χρησιμοποίησε όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser).

Η βρετανική αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνα για να αποκαλυφθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό. «Σε αυτό το στάδιο, δεν θα ήταν σωστό να κάνουμε εικασίες για τα αίτια», ανέφερε, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τους συλληφθέντες. Αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας θα υποστηρίξουν την έρευνα.

«Εξαιρετικά ανησυχητικό» χαρακτήρισε το συμβάν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ:

«Οι σκέψεις μου είναι κοντά σε όσους επλήγησαν και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», δήλωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

