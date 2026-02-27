Βρετανία: Γκράφιτι με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στο άγαλμα του Τσόρτσιλ - Μία σύλληψη

Το άγαλμα του πρώην πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ στο Λονδίνο, βανδαλίστηκε σήμερα (27/2) και οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε μια σύλληψη.

Η ομάδα (ή ο άνδρας) που προχώρησε στην πράξη έκανε γκράφιτι με φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας.

CHURCHILL DESECRATED BY PRO-PALESTINE YOBS

Find them. Jail them. Deport them, if possible



How can this be allowed to happen in modern Britain? Out country, our culture, is being destroyed before our eyeshttps://t.co/VO7xiwGrCb pic.twitter.com/lE1utdePDy — Martin Daubney 🇬🇧 (@MartinDaubney) February 27, 2026

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης έδειχναν γραμμένο «Σιωνιστής εγκληματίας πολέμου» στη βάση του αγάλματος, ενώ το ίδιο το γλυπτό με τη φιγούρα του Τσόρτσιλ ήταν καλυμμένο με κόκκινη μπογιά και είχαν γραφτεί συνθήματα μεταξύ των οποίων «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Σταματήστε την Γενοκτονία».

Τα συνεργεία καθαρισμού αφαίρεσαν το γκράφιτι. που βρίσκονται στην Πλατεία του Κοινοβουλίου.

