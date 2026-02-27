Βρετανία: Γκράφιτι με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στο άγαλμα του Τσόρτσιλ - Μία σύλληψη

Το άγαλμα του πρώην πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ στο Λονδίνο, βανδαλίστηκε σήμερα (27/2) και οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε μια σύλληψη.
Η ομάδα (ή ο άνδρας) που προχώρησε στην πράξη έκανε γκράφιτι με φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης έδειχναν γραμμένο «Σιωνιστής εγκληματίας πολέμου» στη βάση του αγάλματος, ενώ το ίδιο το γλυπτό με τη φιγούρα του Τσόρτσιλ ήταν καλυμμένο με κόκκινη μπογιά και είχαν γραφτεί συνθήματα μεταξύ των οποίων «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Σταματήστε την Γενοκτονία».
Τα συνεργεία καθαρισμού αφαίρεσαν το γκράφιτι. που βρίσκονται στην Πλατεία του Κοινοβουλίου.
- Τέμπη, τρία χρόνια μετά: «Ο άνθρωπος που έχασα στο τρένο»
- Τραγωδία στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Νεκρή γυναίκα μετά από τραυματισμό στη σκάλα του αεροπλάνου
- Τέμπη: H μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη μιλά για πρώτη φορά - «Το παιδί μου λοιδορήθηκε»
- Ξέσπασε η Δανάη Παππά: «Με έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν πόσο καιρό έχω ακόμα - Δηλαδή κάπου ώπα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.