Βρετανία: Γκράφιτι με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στο άγαλμα του Τσόρτσιλ - Μία σύλληψη

Έκαναν γκράφιτι με φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα στο άγαλμα του Ουίνστον Τσόρτσιλ στη Βρετανία. Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αρχές.

τσόρτσιλ
Το άγαλμα του Τσόρτσιλ στο Λονδίνο | MartinDaubney@Χ
Το άγαλμα του πρώην πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ στο Λονδίνο, βανδαλίστηκε σήμερα (27/2) και οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε μια σύλληψη. 

Η ομάδα (ή ο άνδρας) που προχώρησε στην πράξη έκανε γκράφιτι με φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας. 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης έδειχναν γραμμένο «Σιωνιστής εγκληματίας πολέμου» στη βάση του αγάλματος, ενώ το ίδιο το γλυπτό με τη φιγούρα του Τσόρτσιλ ήταν καλυμμένο με κόκκινη μπογιά και είχαν γραφτεί συνθήματα μεταξύ των οποίων «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Σταματήστε την Γενοκτονία».

Τα συνεργεία καθαρισμού αφαίρεσαν το γκράφιτι. που βρίσκονται στην Πλατεία του Κοινοβουλίου.
 

