Βρετανία: Το σκάνδαλο με την Υπουργό Οικονομικών και «viral ράπερ» που εκμεταλλεύτηκαν οι Συντηρητικοί

Σάλος έχει δημιουργηθεί στη Βρετανία με την Υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς (Rachel Reeves), η οποία φέρεται να παραδέχεται ότι παραβίασε κανονισμούς, νοικιάζοντας σπίτι χωρίς την ειδική άδεια που απαιτεί το τοπικό συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ριβς έβαλε προς ενοικίαση το οικογενειακό της σπίτι στο Σάουθγουορκ, αφού μετακόμισε στο Νο 11 της Ντάουνινγκ Στριτ πέρυσι, μετά τη νίκη των Εργατικών στις εκλογές.

Η υπουργός ποαραδέχτηκε το λάθος της και την παραβίαση του κανόνα.

Πολλοί λένε ότι σε άλλες χώρες δεν θα θεωρούταν καν σκάνδαλο, στοχοποιόντας τη Daily Mail που έκανε γνωστό το περιστατικό με πρωτοσέλιδο «Reeves Illegally rented out her own famiy home», λέγοντας ότι είναι φύλλα «εχθρικά προς τους Εργατικούς».

Οι Συντηρητικοί λένε ότι ο Στάρμερ πρέπει να απολύσει τον Ριβς επειδή παραβίασε τον νόμο και τον υπουργικό κώδικα

Η Συντηριτική, Κέμι Μπάντενοχ δήλωσε: «Την τελευταία ώρα, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας ότι, εάν η Ρέιτσελ Ριβς βάλει φόρους στον προϋπολογισμό, θα πρέπει να παραιτηθεί. Η Ρέιτσελ Ριβς υποσχέθηκε «όχι άλλες αυξήσεις φόρων». Αυτό τώρα μοιάζει με ψέμα. Αν βάλει φόρους, ο Στάρμερ πρέπει να την απολύσει» δήλωσε.

Σε ανακοίνωση του συντηριτικού κόμματος αναφέρεται: «Η Ριβς προφανώς έχει παραβιάσει έναν νόμο. Ακριβώς όπως η Angela Rayner πριν από αυτήν και η Louise Haigh πριν από αυτήν. Το μόνο που βλέπουμε είναι το υπουργικό συμβούλιο των Εργατικών να κάνει λάθη, να παραβιάζει νόμους.

Αν η υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί καν να τακτοποιήσει τα δικά της έγγραφα, πώς θα τα καταφέρει με τα έγγραφα της χώρας;».

Το AI βίντεο που έχει γίνει ήδη viral

Viral βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, χλευάζοντας την Yπουργό. Φαίνεται να τραγουδάει ραπ και να καυχιέται για την παραβίαση - δείχνοντας την να λέει: «Δεν έχω άδεια».

Η Daily Mail αναφέρει: «Έχει γίνει μια απίθανη viral «αστέρας» της ραπ σε ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που χλευάζει την παραβίαση των κανόνων στέγασης από μέρους της».