Βρετανία: Συνελήφθη 40χρονος στο Σάσεξ για την κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια της Ευρώπης

Συνελήφθη 40χρονος στο Δυτικό Σάσεξ, στη Βρετανία ως ύποπτος για την κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε πολυήμερες αναταράξεις σε αεροδρόμια της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και το Λονδίνο.

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) ανακοίνωσε ότι η σύλληψη έγινε «στο πλαίσιο έρευνας για το κυβερνοεπίθεση που έπληξε την Collins Aerospace», εταιρεία η οποία παρέχει λογισμικό check-in και διαχείρισης αποσκευών σε πολλές αεροπορικές

Η επίθεση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, προκάλεσε εκατοντάδες καθυστερήσεις πτήσεων, καθώς τα αεροδρόμια αναγκάστηκαν να εξυπηρετούν επιβάτες χειρόγραφα, με χαρτί και στυλό. Στο Χίθροου έχουν αναπτυχθεί επιπλέον υπάλληλοι για να βοηθήσουν ταξιδιώτες και προσωπικό, ωστόσο συνεχίζονται οι καθυστερήσεις.

Εσωτερικό σημείωμα που είδε το BBC αποκαλύπτει ότι η Collins Aerospace προσπαθεί εκ νέου να ξαναχτίσει το σύστημά της, μετά από αποτυχημένη απόπειρα επανεκκίνησης τη Δευτέρα.

Η εταιρεία δεν έχει δώσει χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, προειδοποιώντας αεροπορικές και επίγειους συνεργάτες να προετοιμαστούν για τουλάχιστον μία ακόμη εβδομάδα με χειροκίνητες διαδικασίες.

Ο επικεφαλής της μονάδας κυβερνοεγκλήματος της NCA, Πολ Φόστερ, τόνισε ότι «αν και η σύλληψη είναι θετική εξέλιξη, η έρευνα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και συνεχίζεται».

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία κυβερνοασφάλειας επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε κακόβουλο λογισμικό ransomware..