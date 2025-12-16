Βρυξέλλες: Διαμαρτυρία από χιλιάδες αγρότες στην «καρδιά» της ΕΕ την Πέμπτη

Περισσότεροι από 10.000 αγρότες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να κατακλύσουν την Πέμπτη τις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο μεγάλης πανευρωπαϊκής κινητοποίησης ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική της Ένωσης και στη συμφωνία εμπορίου με τις χώρες του Mercosur.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η διαδήλωση συμπίπτει χρονικά με τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που προσδίδει επιπρόσθετη πολιτική βαρύτητα στο μήνυμα των διαδηλωτών.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ευρωπαϊκού αγροτικού οργανισμού Copa-Cogeca, Μαέλ Μαμπέκ, «είναι η πρώτη φορά που αγρότες από όλα τα κράτη-μέλη συμμετέχουν σε διαμαρτυρία στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για ιστορική στιγμή, καθώς ολόκληρος ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με αποφάσεις που απειλούν τη βιωσιμότητά του».

Συνολικά έχουν δηλώσει συμμετοχή περίπου σαράντα αγροτικές οργανώσεις. Οι διαδηλωτές επικρίνουν τις προτάσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027, υποστηρίζοντας ότι στερούνται κοινών κανόνων και επαρκούς χρηματοδότησης.

Παράλληλα, αντιτίθενται στην εμπορική συμφωνία με τις χώρες του Mercosur, την οποία θεωρούν επιζήμια για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, την επισιτιστική ασφάλεια και την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Ζητούν, επίσης, πιο απλούς κανονισμούς και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια στον επαγγελματικό τους χώρο.

Πορεία από αγρότες στις Βρυξέλλες χωρίς αποκλεισμούς δρόμων

Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Βόρειου Σταθμού για να καταλήξει στην πλατεία Λουξεμβούργου, μπροστά από τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι διοργανωτές διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν αποκλεισμοί δρόμων, επιδιώκοντας «να ακουστεί η φωνή των αγροτών χωρίς να παραλύσει η πόλη».