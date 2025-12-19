Βρυξέλλες: Μαζεύουν τις πατάτες που έριξαν οι αγρότες μπροστά στο Ευρωκοινοβούλιο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στις Βρυξέλλες, καθώς κάτοικοι έσπευσαν να μαζέψουν πατάτες που είχαν έριξαν οι αγρότες, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας τους μπροστά από το Ευρωκοινοβούλιο.
Πάντως, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η επομένη ημέρα των επεισοδίων κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας των 10.000 αγροτών με 1.000 τρακτέρ στην «καρδιά» της ΕΕ, δεν άφησε μόνο ένα καμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο και τόνους από πατάτες στην άσφαλτο, αλλά και μία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου «στον αέρα».
Η συμφωνία Mercosur που διαπραγματεύεται εδώ και πάνω από 25 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να συσταθεί η μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο με 780 εκατομμύρια καταναλωτές, πάγωσε μέχρι τον Ιανουάριο, ωστόσο οι αγρότες που κατέκλυσαν τους δρόμους των Βρυξελλών δεν μιλούν για νίκη, αλλά για έκρηξη οργής.
