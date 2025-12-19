Μενού

Βρυξέλλες: Μαζεύουν τις πατάτες που έριξαν οι αγρότες μπροστά στο Ευρωκοινοβούλιο

Πολίτες στις Βρυξέλλες μαζεύουν τις πατάτες που έριξαν οι αγρότες μπροστά στο Ευρωκοινοβούλιο, σε ένα ασυνήθιστο θέαμα για τη βελγική πρωτεύουσα.

Reader symbol
Newsroom
αγρότες πατάτες Βρυξέλλες
Πολίτες μαζεύουν τις πατάτες που έριξαν οι αγρότες στις Βρυξέλλες | @LucAuffret / X
  • Α-
  • Α+

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στις Βρυξέλλες, καθώς κάτοικοι έσπευσαν να μαζέψουν πατάτες που είχαν έριξαν οι αγρότες, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας τους μπροστά από το Ευρωκοινοβούλιο.

Πάντως, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η επομένη ημέρα των επεισοδίων κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας των 10.000 αγροτών με 1.000 τρακτέρ στην «καρδιά» της ΕΕ, δεν άφησε μόνο ένα καμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο και τόνους από πατάτες στην άσφαλτο, αλλά και μία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου «στον αέρα».

Η συμφωνία Mercosur που διαπραγματεύεται εδώ και πάνω από 25 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να συσταθεί η μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο με 780 εκατομμύρια καταναλωτές, πάγωσε μέχρι τον Ιανουάριο, ωστόσο οι αγρότες που κατέκλυσαν τους δρόμους των Βρυξελλών δεν μιλούν για νίκη, αλλά για έκρηξη οργής.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ